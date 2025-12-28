Bị châu Âu quay lưng với khí đốt, Nga tìm thấy cứu tinh ngay tại châu Á: Xuất khẩu tăng gấp đôi trong 11 tháng, đều không phải Trung Quốc hay Ấn Độ

Ảnh minh họa

Theo Reuters, Nga đã gần như tăng gấp đôi lượng xuất khẩu khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) sang khu vực Trung Á và Afghanistan trong 11 tháng đầu năm nay, trong bối cảnh Moscow phải chuyển hướng dòng chảy năng lượng khỏi thị trường châu Âu do các lệnh hạn chế liên quan đến xung đột tại Ukraine.

Theo các nguồn tin trong ngành, trong 11 tháng đầu năm, Nga đã xuất khẩu khoảng 1,016 triệu tấn LPG (chủ yếu là propan và butan) sang các quốc gia ở Trung Á cùng Afghanistan. Con số này tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Việc gia tăng xuất khẩu diễn ra sau khi Liên minh châu Âu áp đặt các hạn chế nhập khẩu LPG từ Nga từ tháng 12/2024, buộc Moscow phải tìm kiếm các thị trường thay thế. LPG hiện được sử dụng rộng rãi làm nhiên liệu cho ô tô, sưởi ấm và là nguyên liệu đầu vào cho ngành hóa dầu.

Theo các nhà giao dịch, Afghanistan cùng Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan hiện chiếm khoảng 36% tổng lượng xuất khẩu LPG của Nga, tăng đáng kể so với mức 19% ghi nhận trong năm 2024.

Afghanistan là khách hàng mua LPG lớn nhất của Nga trong khu vực. Theo các nguồn tin, lượng LPG Nga cung cấp cho Afghanistan, đã tăng gấp 1,5 lần trong 11 tháng đầu năm, đạt khoảng 418.000 tấn.

Các nhà giao dịch cho biết sự gia tăng nguồn cung của Nga sang Afghanistan một phần đến từ việc nguồn LPG của Iran suy giảm, trong bối cảnh Tehran đang chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Bên cạnh LPG, Nga cũng đang mở rộng vai trò là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên cho khu vực Trung Á. Uzbekistan trở thành nước nhập khẩu ròng khí đốt tự nhiên từ năm 2023. Gazprom đã cung cấp 1,28 tỷ mét khối khí đốt cho Uzbekistan trong năm 2023 và tăng lên 5,64 tỷ mét khối trong năm 2024. Theo Bộ Năng lượng Kazakhstan, lượng khí đốt Nga trung chuyển qua Uzbekistan có thể đạt 6 tỷ mét khối vào năm 2025.

Tại Kyrgyzstan, mức tiêu thụ khí đốt hiện vào khoảng 500 triệu mét khối mỗi năm. Gazprom đã ký các hợp đồng dài hạn kéo dài đến năm 2040 để cung cấp khí đốt cho các nhà máy nhiệt điện khí như CHPP-2 và Bishkek Selmash CHPP trong tương lai.

Ở Kazakhstan, Gazprom tham gia cung cấp khí đốt cho người tiêu dùng tại các khu vực Tây Kazakhstan, Kostanai và Aktobe. Nguồn cung khí đốt từ Nga đang tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa ngày càng cao, trong khi việc phát triển hạ tầng khí đốt tại các vùng phía bắc nước này vẫn đang được đẩy mạnh.

Theo Reuters﻿