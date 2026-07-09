Bị can Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi) trực tiếp vào phòng thi để nhắc bài môn Toán

Chiều 9-7, tại buổi họp báo về vụ điểm Toán bất thường tại Tuyên Quang, Đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang đã thông tin về kết quả điều tra vụ việc.

Theo đó, sau khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường về kết quả thi điểm cao tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Tuyên Quang khẩn trương vào cuộc kiểm tra, xác minh thông tin.

Ngày 5-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Nguyễn Hà Duy (giáo viên trường THPT Chuyên Tuyên Quang, giữ vai trò thư ký điểm thi) vì hành vi vào phòng thi để hướng dẫn và nhắc bài môn Toán cho thí sinh.

Bộ trưởng Bộ Công an sau đó đã giao toàn bộ vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan điều tra xác định Hội đồng thi tại Điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Các đối tượng chính bao gồm: bị can Trần Thị Thu Hằng (Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên), được phân công làm Trưởng điểm thi tại trường THPT Chuyên Tuyên Quang. Với tư cách là người điều hành cao nhất tại điểm thi, bà Hằng đã chỉ đạo, định hướng cho một số giám thị tạo điều kiện trái quy định cho các thí sinh làm bài thi môn Toán.

Bị can Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi), thực hiện theo chỉ đạo của bà Hằng, đã trực tiếp đi vào các phòng thi để hướng dẫn và nhắc bài môn Toán cho một số thí sinh.

Hành vi của các đối tượng bị đánh giá là vi phạm nghiêm trọng quy chế thi của Bộ GD-ĐT, làm mất đi tính khách quan, công bằng của kỳ thi và gây xôn xao, bức xúc lớn trong dư luận xã hội.

Ngày 7-7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 4 bị can về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 356 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp ngăn chặn theo quy định pháp luật đối với các bị can.

Trong số 4 bị can bị khởi tố, danh tính của 2 người đã được công bố là Trần Thị Thu Hằng (Trưởng điểm thi) và Nguyễn Hà Duy (Thư ký điểm thi). Hai bị can còn lại hiện chưa được công bố danh tính nhằm bảo mật và phục vụ cho tiến trình điều tra mở rộng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục tập trung nhân lực để điều tra làm rõ toàn bộ diễn biến vụ án, xác định chính xác vai trò, tính chất, mức độ hành vi của từng bị can, làm rõ động cơ mục đích phạm tội, các cá nhân/tổ chức liên quan cũng như hậu quả mà hành vi này gây ra để xử lý nghiêm minh, bảo đảm sự công bằng cho tất cả các thí sinh. Các tình tiết chuyên sâu khác hiện chưa được cung cấp thêm do yêu cầu bảo mật điều tra.