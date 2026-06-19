Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến cho gia đình nạn nhân vô cùng đau đớn và đang tìm mọi cách đòi lại công lý cho con gái mình.

Hôm thứ Tư, 17/6 vừa qua, một người đàn ông Thái Lan đã ra đầu thú với cảnh sát ở Ubon Ratchathani sau khi đã khiến bạn gái cũ của mình tự tử. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể của cô Pathomporn, 19 tuổi, thường được gọi là Wa, từ dưới sông Moon ở tỉnh Ubon Ratchathani vào ngày 16 tháng 6. Nhóm cứu hộ đã cố gắng can thiệp sau khi nhìn thấy cô đứng trên một cây cầu bắc qua sông, nhưng không thể ngăn chặn được vụ việc.

Một người bạn của Pathomporn nói với nhân viên cứu hộ rằng cô gái trẻ đã phải vật lộn với chứng trầm cảm sau khi kết thúc mối quan hệ với bạn trai cũ, Anucha. Người bạn này cho biết Anucha không chấp nhận việc chia tay và gây áp lực buộc cô phải nối lại mối quan hệ. Anucha sau đó đã chia sẻ những hình ảnh nhạy cảm của Pathomporn trên mạng xã hội và đe dọa cô.

Thi thể cô gái xấu số đã được tìm thấy.

Anh ta được cho là đã phớt lờ những yêu cầu dừng lại và thay vào đó yêu cầu cô phải làm theo hướng dẫn của anh ta nếu muốn xóa những hình ảnh đó. Những tin nhắn được cho là tìm thấy trên điện thoại di động của Pathomporn cho thấy bạn trai cũ của cô đã gây áp lực buộc cô phải quay lại với anh ta và cắt đứt liên lạc với những người đàn ông khác.

Trước đó, Pathomporn đã trình báo vụ việc với Sở cảnh sát Mueang Ubon Ratchathani. Cảnh sát đã liên hệ với nghi phạm và chỉ đưa ra cảnh cáo về hành vi quấy rối tình dục.

Nghi phạm Anucha đã ra đầu thú.

Vụ việc đã làm dấy lên câu hỏi liệu các hành động pháp lý trước đó có ảnh hưởng đến kết quả hay không. Cảnh sát trưởng đồn Mueang Ubon Ratchathani, Saksri Krairat, cho biết các sĩ quan không hề phớt lờ đơn khiếu nại và đã tuân thủ các thủ tục đã được thiết lập.Theo cảnh sát, Pathomporn đã thông báo với các sĩ quan rằng cô không muốn theo đuổi hành động pháp lý vào thời điểm đó. Do đó, đơn khiếu nại của cô đã được ghi nhận, nhưng các thủ tục pháp lý chính thức không được tiến hành.

Cha của Pathomporn đã quay lại đồn cảnh sát hôm thứ Tư, ngày 17 tháng 6, và chính thức nộp đơn khiếu nại chống lại bị cáo. Cảnh sát báo cáo rằng nghi phạm đã đầu hàng vào chiều cùng ngày. Trong quá trình thẩm vấn, Anucha cho biết anh ta đã có quan hệ với Pathomporn trong 5 tháng trước khi cô muốn chấm dứt mối quan hệ. Anh ta thừa nhận đã cố gắng gây áp lực buộc cô nối lại mối quan hệ.

Bị cáo cũng nói với cảnh sát rằng anh ta biết Pathomporn đang trải qua căng thẳng nghiêm trọng do hành động của mình. Anh ta nói rằng trước đó Pathomporn đã gửi cho anh ta những hình ảnh cho thấy cô gái đã tự làm hại bản thân, nhưng anh ta vẫn tiếp tục đe dọa cho đến khi cô trẻ có hành động dại dột. Anucha nói với cảnh sát rằng anh ta không thể ngủ được kể từ khi biết tin Pathomporn qua đời.

Anh ta bày tỏ sự hối hận về hành động của mình và xin lỗi gia đình cô. Cảnh sát đã buộc tội nghi phạm về tội quấy rối tình dục, đe dọa và hăm dọa, và vi phạm Luật Tội phạm máy tính vì đã đăng tải tài liệu khiêu dâm lên mạng.