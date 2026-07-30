Bị 3 tên lửa MRBM nhằm vào, Ukraine lập tức xin lỗi Iran

Theo đại diện Iran, chính quyền Ukraine đã xin lỗi vì “bắn nhầm” tàu Iran, trong khi có thông tin về việc IRGC đang nhắm 3 quả MRBM vào Ukraine.

Iran tuyên bố: Lãnh thổ Ukraine nằm trọn trong phạm vi tên lửa Iran.

Theo bài viết trên “Reporter”, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha đã điện đàm với Ngoại trưởng Iran và khẳng định rằng "Ukraine không hề có ý định tấn công tàu thuyền hoặc người dân thường của Iran".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng xác nhận điều này nhưng ông cũng nhấn mạnh rằng, lời xin lỗi bằng miệng của chính quyền Ukraine là chưa đủ đối với Iran.

“Mọi hành vi tấn công nhằm vào công dân hoặc lợi ích của chúng ta đều không thể chấp nhận được. Cần phải có sự bồi thường”, ông Araghchi nói và nhấn mạnh nếu Ukraine bày tỏ thiện chí thì Iran cũng sẽ không tìm cách leo thang căng thẳng hơn nữa.

Cần nhắc lại một ngày trước cuộc gặp riêng với người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn ca ngợi “cuộc tấn công mạnh mẽ trên biển Caspi” vào tàu Iran và chỉ trích Iran từ lâu đã tham gia vào cuộc chiến chống Ukraine thông qua việc cung cấp UAV Shahed, tên lửa và công nghệ quân sự cho Nga.

Theo các báo cáo của truyền thông Mỹ, sự sốt sắng của Ukraine trong việc chiều lòng Mỹ đã không được đánh giá cao, đồng thời cảnh báo Iran đã nghiêm túc cân nhắc việc tấn công tên lửa vào Ukraine với tuyên bố: “Toàn bộ lãnh thổ Ukraine nằm trong tầm bắn của tên lửa Iran”.

Tờ New York Times đưa tin, Iran dự định phóng một vài quả tên lửa đạn đạo tầm trung để thực hiện một cuộc tấn công “mang tính biểu tượng” nhằm gây ra thiệt hại tương đối nhỏ để đáp trả lại Ukraine và vãn hồi danh dự.

Một số nguồn tin khác cũng chỉ ra, Iran được cho là đang cân nhắc sử dụng 3 tên lửa đạn đạo tầm trung (MRBM) để giáng đòn vào lãnh thổ Ukraine, vốn hoàn toàn nằm trong phạm vi tấn công của các tên lửa có phạm vi tấn công khoảng 2.000km.

Tuy nhiên, bất kỳ vụ phóng tên lửa nào cũng sẽ đánh dấu một sự leo thang nghiêm trọng và đe dọa gây ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa hai nước, bởi Iran có kho tên lửa mạnh mẽ hơn rất nhiều, trong khi Ukraine lại còn đang yếu thế trong cuộc xung đột quân sự với Nga

Tuy nhiên, bài báo của New York Times cũng lưu ý các nỗ lực ngoại giao đã giúp giảm bớt căng thẳng, mà đặc biệt là động thái xuống thang rõ rệt của chính quyền Ukraine.

Bình luận về sự thay đổi lập trường đột ngột của Ukraine, các chuyên gia nhấn mạnh chính hành động thiếu tỉnh táo của ông Zelensky đã chính thức tạo cớ cho Nga tấn công các đồng minh của Ukraine đang cung cấp vũ khí cho Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Các nhà quan sát nhận định, đây chính là lý do tại sao Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha phải lập tức gọi điện đến Iran. Nếu không Ukraine có thể phải nhận đòn tấn công từ cả phía Nga lẫn Iran.