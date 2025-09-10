Bị 23 vết ong vò vẽ đốt, bé 5 tuổi ở Gia Lai tử vong

Ngày 10/9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra vụ 3 cháu nhỏ ở cơ sở mái ấm T.A (phường An Phú) bị ong vò vẽ đốt khiến 1 cháu tử vong, 2 cháu khác phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố và theo dõi sát để phòng biến chứng.

Cháu bé bị ong đốt đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng 10h ngày 8/9, Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tiếp nhận 3 bệnh nhi có vết ong đốt khắp cơ thể, hoảng loạn. Gồm cháu A.T (4 tuổi, ngụ xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) bị 18 vết đốt, T.M.Q (7 tuổi, ngụ phường An Phú, tỉnh Gia Lai) bị 5 vết đốt và K.T (5 tuổi, ngụ xã Ia Chía, tỉnh Gia Lai) bị 23 vết đốt. Cả 3 cháu nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ.

Tuy được các bác sĩ điều trị tích cực nhưng đến chiều cùng ngày, bệnh nhi K.T bị phản vệ cấp độ IV, ngưng hô hấp tuần hoàn dẫn đến tử vong.

Bệnh nhi A.T nhập viện trong tình trạng bị sốc phản vệ cấp III, đến thời điểm hiện tại đã hết sốc. Tuy nhiên chức năng thận không cải thiện, vẫn đang thở máy và phải lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố. Đồng thời bệnh nhi này đã được chuyển lên tuyến trên để tiếp tục điều trị chuyên sâu hơn.

Bệnh nhi T.M.Q bị phản vệ cấp độ I, tình trạng nhẹ hơn, vào viện vì đau nhức vết đốt, buồn ói và đau bụng, sau 2 ngày điều trị sức khỏe tạm ổn định nhưng vẫn theo dõi sát để phòng biến chứng.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn, Công an tỉnh Gia Lai phá bỏ tổ ong vò vẽ. (Ảnh: Công an phường Ayun Pa, tỉnh Gia Lai)

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường An Phú sơ tán người tại khuôn viên Mái ấm T.A, sau đó dùng phương tiện chuyên dụng xử lý, đốt bỏ tổ ong bằng xăng.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai, ong đốt là một tai nạn ở trẻ em thường là nhẹ, ngoại trừ ong vò vẽ. Biến chứng nguy hiểm có thể gây tử vong ở tất cả loại ong là: sốc phản vệ. Riêng ong vò vẽ nếu lớn hơn 10 vết đốt sẽ dẫn đến suy thận cấp, tán huyết, tiểu Myoglobin do tiêu cơ vân, suy hô hấp cấp (ARDS), suy đa cơ quan.

" Nếu lỡ bị ong đốt (đặc biệt là ong vò vẽ) thì chạy nhanh ra xa khỏi chỗ tổ ong vỡ, kiểm tra lấy ngòi của ong (nếu còn), sau đó rửa sạch vùng đốt bằng xà phòng, có thể chườm lạnh để giảm đau và đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn, theo dõi và xử trí kịp thời ", Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai khuyến cáo.



