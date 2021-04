Bệnh viện Răng Hàm Măt Trung ương HN: Phẩu thuật thành công u gốc lưỡi hiếm gặp cho trẻ 21 ngày tuổi

Gia đình cho biết, bé xuất hiện nhiều lần các triệu chứng kể trên và đã cho bé đi khám ở một số bệnh viện nhưng không tìm ra nguyên nhân. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, gia đình đã cho bé đến BV RHM TƯ HN nơi có các chuyên gia giàu kinh nghiệm để điều trị cho bé. Tại BV RHM TƯ HN các bác sĩ sau khi khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ đã phát hiện ra cháu bé có khối u gốc lưỡi kích thước 0.5cm x 0.5cm và lưỡi bị dính vào sàn miệng (phanh lưỡi ngắn).



Đặc điểm của khối u khá đặc biệt, khối u nằm ở vùng gốc lưỡi, di động theo cử động của lưỡi, như một “ van” lấp ló nằm cản trở đường hô hấp trên. Khi cháu bé bú khối u gây chèn lấp gây nôn, trớ, sặc. Đặc biệt khi khóc, khối u chèn lên đường hô hấp trên gây khó thở, toàn thân tím tái. Nếu không được xử lý sớm, khối u phát triển mạnh có thể gây bít đường thở và đường ăn, gây ngừng thở khi ngủ và khi trẻ bú,.. nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh khối u vùng gốc lưỡi

Sau khi khám phát hiện tình trạng bệnh nguy hiểm, bệnh viện đã ngay lập tức tổ chức hội chẩn với đội ngũ bao gồm các PGS.TS, bác sĩ, điều dưỡng nhiều kinh nghiệm của chuyên khoa Gây mê hồi sức và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ nhằm lên kế hoạch phẫu thuật cấp cứu sớm nhất cho bé.

Bởi cháu bé sơ sinh 21 ngày tuổi nên việc tiến hành gây mê để thực hiện phẫu thuật cần hết sức cẩn thận, đòi hỏi đội ngũ gây mê có nhiều kinh nghiệm và trang thiết bị chuyên dụng cho trẻ sơ sinh. Đồng thời phẫu thuật viên cùng cần có kỹ thuật tốt, thành thạo để tiến hành thao tác nhanh chóng, hạn chế tối đa sang chấn cho bé hồi phục sức khoẻ tốt nhất.

Kíp phẫu thuật do PGS. TS Lê Ngọc Tuyến- Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ trực tiếp phẫu thuật và PGS.TS. Nguyễn Quang Bình trưởng khoa Gây mê hồi sức trực tiếp gây mê diễn ra nhanh chóng chỉ trong hơn 30 phút và đã cắt u gốc lưỡi thành công, tạo hình phanh lưỡi.

Khối u sau khi được lấy bỏ, kích thước 0.5cm x 1cm đã được gửi xét nghiệm giải phẫu bệnh. Kết quả giải phẫu bệnh được chẩn đoán: “ Đây là mô cơ vân, xơ mỡ và mô tuyến nước bọt lành tính , không thấy tổn thương ác tính”. May mắn với cháu bé đây khối u này lành tính, tuy nhiên khi u to chèn ép trực tiếp lên đường thở.

Các BS đang tiến hành gây mê cho bệnh nhân Sa Thuý Ng.

Để có kết quả thành công của phẫu thuật công tác điều dưỡng cũng đóng vai trò rất quan trọng. Các điều dưỡng có nhiều kinh nghiệm gồm điều dưỡng trưởng Vũ Đức Long, Vũ Minh Huệ của khoa Gây mê hồi sức cùng điều dưỡng trưởng Đỗ Thúy Hạnh của khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ đã phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình chuẩn bị và chăm sóc bệnh nhân trước, trong và sau phẫu thuật.

Các điều dưỡng đã chuẩn bị các dụng cụ chuyên dụng đặc biệt như đèn và ống nội khí quản, kim luồn, sonde dạ dày, dây truyền, những kim chỉ, dây thở và bóng thở có kích thước nhỏ để thực hiện một cách chính xác nhất các thao tác cho bé.

Đồng thời trẻ sơ sinh rất dễ bị hạ đường huyết vì vậy các điều dưỡng viên phải tính toán cho bé ăn đảm bảo thời gian cho bé trước khi gây mê, trước phẫu thuật để duy trì năng lượng cho bé bằng dung dịch glucose qua đường tĩnh mạch, sau mổ cho bé ăn sữa mẹ sớm nhất có thể để đủ cung cấp năng lượng cho bé.

Tuy nhiên do vết mổ trong vùng gốc lưỡi, cháu bé lại quá nhỏ nên phải ăn sữa qua sonde dạ dày để vừa đảm bảo đủ lượng sữa theo nhu cầu, vừa đảm bảo giữ sạch vết mổ, lại tránh ảnh hưởng vết mổ khi bé bú mẹ cử động lưỡi liên tục. Lượng sữa được tính theo ngày tuổi, các điều dưỡng đặt hẹn giờ và bơm cho bé qua sonde dạ dày…

Bé được chăm sóc trong phòng hậu phẫu

Trong quá trình phẫu thuật, cơ thể bé được theo dõi liên tục bằng máy monitor đặt sâu trong hậu môn để kiểm tra thân nhiệt (do trẻ quá bé nên phải đo thân nhiệt bằng máy) đồng thời ekip phẫu thuật phải đảm bảo nhiệt độ cho trẻ từ 36 độ C - 37 độ C bằng cách ủ ấm bằng chăn điện, dịch truyền cũng được chạy qua hệ thống ủ ấm dịch.

Sau phẫu thuật 2 ngày, theo PGS.TS Nguyễn Quang Bình- Phó giám đốc bệnh viện, Trưởng khoa gây mê Hồi sức cho biết: Cháu bé đã tỉnh táo, ngoan, biết đòi ăn khi đói, hoàn toàn hết các triệu chứng nôn, trớ, khó thở, tím tái toàn thân. Cháu với 21 ngày tuổi đã được phẫu thuật thành công giúp thuận lợi rất nhiều cho cha mẹ trong quá trình nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, giúp cho bé phát triển bình thường và khoẻ mạnh.

Thành công này còn là do sự đoàn kết nhất trí của tập thể Thầy thuốc đủ phẩm chất, đạo đức, trí tuệ, uy tín và năng lực tổ chức với sự chỉ đạo sát sao của PGS. TS Trần Cao Bính – Giám đốc BV RHM TƯ HN, góp phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện, tạo dựng niềm tin cho người bệnh.