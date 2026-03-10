Bệnh viện K vận hành máy xạ trị mới, mỗi lần điều trị chỉ còn 2–3 phút

Sáng 10/3, Bệnh viện K khai trương và đưa vào vận hành hai hệ thống máy xạ trị gia tốc Versa HD cùng gần 100 thiết bị y tế hiện đại tại cơ sở Quán Sứ (Hà Nội), nhằm nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị ung thư.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, điều trị ung thư hiện nay thường kết hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, hóa trị và xạ trị. Trong đó, xạ trị giữ vai trò quan trọng, đặc biệt với những bệnh nhân không thể phẫu thuật hoặc cần kiểm soát khối u chính xác.

Hai hệ thống Versa HD phiên bản mới nhất cho phép triển khai nhiều kỹ thuật xạ trị tiên tiến như 3D, IMRT, VMAT, xạ phẫu SRS/SRT và SBRT. Với suất liều đạt 1.500–2.200 MU mỗi phút, thời gian điều trị được rút ngắn từ khoảng 10 phút xuống còn 2–3 phút cho mỗi lần xạ.

Theo các bác sĩ, tốc độ cao giúp bệnh nhân giảm thời gian nằm máy, đồng thời tập trung liều bức xạ chính xác vào khối u, hạn chế ảnh hưởng đến các cơ quan lành xung quanh.

Lãnh đạo Bộ Y tế và bệnh viện tham quan các đơn vị vừa được bổ sung thêm trang thiết bị hiện đại. (Ảnh: Mạnh Trần)

Hệ thống còn được tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ như mô phỏng CT 4D, theo dõi chuyển động bề mặt bệnh nhân (Sentinel – C-RAD), xạ trị dẫn hướng hình ảnh (IGRT) và bàn điều trị sáu chiều HexaPOD. Các công nghệ này cho phép theo dõi chuyển động của khối u theo nhịp thở, từ đó điều chỉnh tia xạ chính xác hơn trong quá trình điều trị.

Bệnh viện cũng ứng dụng các kỹ thuật kiểm soát hô hấp như Breath-hold, Gating và DIBH nhằm tối ưu liều xạ, đặc biệt với những khối u di động như ở phổi hoặc vú.

Tại cơ sở Quán Sứ, hệ thống xạ trị mới kết nối với máy mô phỏng CT 4D và phần mềm lập kế hoạch Monaco tích hợp trí tuệ nhân tạo. Phần mềm có khả năng tự động khoanh vùng khối u, hỗ trợ lập kế hoạch điều trị và cho phép hội chẩn trực tuyến giữa các chuyên gia.

Toàn bộ quy trình từ mô phỏng, lập kế hoạch đến điều trị được quản lý bằng hệ thống kiểm soát chất lượng đạt chuẩn quốc tế theo khuyến cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các hiệp hội xạ trị châu Âu, Mỹ.

Không chỉ đầu tư cho xạ trị, Bệnh viện K cũng bổ sung nhiều hệ thống phục vụ chẩn đoán và điều trị ung thư tại cơ sở này. Trong đó 8 hệ thống nội soi hiện đại, hơn 30 thiết bị xét nghiệm, hệ thống phẫu thuật nội soi 3D độ phân giải 4K, máy chụp MRI, máy chụp cắt lớp vi tính 64 lát cắt phục vụ lập kế hoạch xạ trị, máy sinh thiết vú hút chân không và hệ thống đốt u bằng sóng cao tần.

Theo lãnh đạo bệnh viện, việc đưa đồng bộ các thiết bị vào vận hành không chỉ giúp tăng năng lực điều trị mà còn hỗ trợ đào tạo nhân lực xạ trị cho các cơ sở y tế trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai trương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho rằng việc vận hành hệ thống xạ trị và trang thiết bị hiện đại tại Bệnh viện K đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng công nghệ cao vào điều trị ung thư ở Việt Nam.

Dự án đầu tư này có tổng kinh phí khoảng 790 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ thêm trang thiết bị theo hình thức viện trợ không hoàn lại trị giá 1,83 tỷ yên, tương đương khoảng 300 tỷ đồng.

Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 182.600 người mắc bệnh ung thư, khoảng 122.700 người tử vong và hiện có hơn 350.000 bệnh nhân đang sống chung với căn bệnh này. Đây là gánh nặng bệnh tật rất lớn, ảnh hưởng đến nguồn lực lao động xã hội và sự phát triển kinh tế đất nước.

Bệnh viện K hiện phải đối mặt với nhiều khó khăn khi nhu cầu khám chữa bệnh của người dân tăng cao, trang thiết bị y tế chưa thể đáp ứng hết yêu cầu khám chữa bệnh. Hiện nơi này có hơn 20.000 người bệnh đang điều trị, số người dân đến khám chữa bệnh hơn 500.000/năm và có xu hướng ngày càng tăng.

Theo đại diện bệnh viện, khi hệ thống đi vào hoạt động ổn định, người bệnh ung thư trong nước sẽ có thêm cơ hội tiếp cận các công nghệ xạ trị tiên tiến ngay tại Việt Nam, giảm nhu cầu ra nước ngoài điều trị và góp phần nâng cao năng lực của ngành ung bướu trong nước.