Bệnh viện K: Từ 10/9 bệnh nhân và người thân được ở nhà lưu trú miễn phí

Trước tình hình vừa đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở, Bệnh viện K đã bố trí nhân sự phòng chống bão lụt, hỗ trợ bệnh nhân bằng việc đảm bảo chất lượng bữa ăn tại Bệnh viện và nhiều hoạt động công tác xã hội khác.

Từ hôm nay ngày 10/9, tất cả người bệnh và người nhà người bệnh sẽ được sử dụng nhà lưu trú miễn phí, điều này giúp người bệnh và gia đình yên tâm hơn trong những ngày điều trị tại bệnh viện.

Tại Bệnh viện K, hiện có 115 người bệnh đang điều trị đều thuộc hộ gia đình sinh sống tại các vùng bị thiệt hại, ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản tại quê nhà đều bị hư hại, thất thoát sau siêu bão, lũ quét.

Thấu hiểu, chia sẻ với lo lắng của người bệnh, chiều ngày 10/9, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K và Ban lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi, động viên trao quà và 1.500.000 đồng tiền mặt/người bệnh chia sẻ với 115 trường hợp người bệnh thuộc hộ gia đình ảnh hưởng do mưa bão.

GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc BV K thăm và trao quà cho bệnh nhân

Tại buổi trao quà, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K chia sẻ: "Thời gian qua Bệnh viện K đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với người bệnh đang điều trị tại bệnh viện. Đặc biệt khi cả nước đang cùng nhau chung sức chia sẽ khó khăn với đồng bào vùng bão vùng lũ thì Bệnh viện luôn mong muốn kịp thời chia sẻ ngay với những người bệnh thuộc hộ gia đình ảnh hưởng thiệt hại do mưa bão mà đang điều trị tại bệnh viện. Trong thời gian này, với người bệnh cần đảm bảo an toàn chưa thể trở về nhà do mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, Bệnh viện đã bố trí nhà lưu trú miễn phí, suất ăn hàng ngày và nhu yếu phẩm thiết yếu để người bệnh yên tâm ở lại bệnh viện”.

Đại diện lãnh đạo BV K trao quà cho các bệnh nhân

Chị Nguyễn Thị H., 32 tuổi quê Bắc Giang đang điều trị ung thư cổ tử cung tại khoa Ngoại phụ khoa xúc động chia sẻ, “Gia đình tôi thuộc hộ cận nghèo, tôi là mẹ đơn thân nuôi 2 con nhỏ, mưa lũ cây cối đổ hết sập mái nhà cấp 4 và ngập 4 sào lúa, tôi điều trị ở viện phải gửi con cho bố mẹ già chăm giúp, nghe tin bão lũ mà rất lo lắng, điều trị bệnh lâu dài sẽ phải lo nhiều chi phí, nay nhà cửa hư hỏng hết, tôi càng lo, cũng nóng lòng để về nhưng nước lũ dâng cao nên vẫn đang ở viện. Hôm nay được Ban Lãnh đạo bệnh viện trao quà, tiền mặt hỗ trợ và hàng ngày được chuẩn bị cơm, cháo, tôi cũng yên tâm hơn nhiều, dành dụm tiền để nước rút về quê sửa sang chút nào hay chút đó”.

Sáng mai (ngày 11/9), Bệnh viện K sẽ tổ chức phát động chương trình “Chung tay ủng hộ đồng bào ảnh hưởng do bão số 3” với sự đồng lòng của tập thể gần 2000 cán bộ nhân viên y tế, người lao động bệnh viện.