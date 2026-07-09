Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình trước giờ khai trương

Từ ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức tiếp nhận người bệnh, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh chất lượng cao.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu, cơ sở mới được kỳ vọng góp phần giảm tải cho bệnh viện tại Hà Nội và nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân khu vực phía Bắc.

Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động sau thời gian hoàn thiện cơ sở vật chất và chuẩn bị nhân lực. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống khám chữa bệnh chất lượng cao, đưa các dịch vụ ngoại khoa chuyên sâu đến gần người dân khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bệnh viện đã bố trí 412 chuyên gia, bác sĩ và cán bộ y tế có chứng chỉ hành nghề luân phiên làm việc tại cơ sở Ninh Bình. Mọi điều kiện về nơi ở, phương tiện đi lại và sinh hoạt của đội ngũ nhân lực đều đã được chuẩn bị để bảo đảm hoạt động khám, chữa bệnh diễn ra ổn định ngay từ những ngày đầu.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết cơ sở Ninh Bình được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại của châu Âu, đồng thời được đầu tư đồng bộ về trang thiết bị và công nghệ. Chất lượng chuyên môn được bảo đảm tương đương cơ sở chính tại Hà Nội, thậm chí nhiều hạng mục có ưu thế hơn nhờ hệ thống thiết bị mới, tích hợp công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thiết bị y tế hiện đại tại BV Việt Đức cơ sở Ninh Bình.

Đến nay, bệnh viện đã hoàn tất lắp đặt một máy chụp cắt lớp vi tính (CT), ba hệ thống X-quang, ba máy siêu âm và đang tiếp tục hoàn thiện lắp đặt máy cộng hưởng từ (MRI). Theo PGS.TS Dương Đức Hùng, mức đầu tư bình quân khoảng 5 tỷ đồng cho mỗi giường bệnh là con số rất lớn, không chỉ so với khu vực mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới, thể hiện định hướng xây dựng một bệnh viện có cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được quy hoạch với 44 phòng mổ đạt tiêu chuẩn. Trong giai đoạn đầu, bệnh viện đưa vào vận hành 12 phòng mổ, số còn lại sẽ được khai thác khi nhu cầu điều trị tăng lên.

Theo Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với hệ thống máy móc hiện đại, vật tư y tế đồng bộ, phòng bệnh đạt tiêu chuẩn cùng đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm được điều động từ Hà Nội, cơ sở Ninh Bình được kỳ vọng mang đến chất lượng điều trị và dịch vụ y tế ở mức cao, đáp ứng kỳ vọng của người dân.

Tuy nhiên, do là cơ sở mới đi vào vận hành nên bệnh viện sẽ cần thêm thời gian để hoàn thiện và chuẩn hóa toàn bộ quy trình chuyên môn. Trong giai đoạn đầu, đơn vị ưu tiên triển khai bốn lĩnh vực đang có nhu cầu điều trị lớn tại cơ sở Hà Nội gồm chấn thương, chấn thương sọ não và cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Đây đều là những chuyên khoa thường xuyên trong tình trạng quá tải, có số lượng người bệnh chờ điều trị cao.

Lãnh đạo bệnh viện cho biết việc ưu tiên các chuyên khoa này nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi cho người bệnh và sớm phát huy hiệu quả giảm tải đối với cơ sở Hà Nội. Sau khi hoạt động ổn định, bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai đầy đủ các chuyên khoa còn lại để hoàn thiện mô hình bệnh viện đa chuyên khoa ngoại khoa hiện đại.

Lãnh đạo Bộ Y tế kiểm tra Bệnh viện trước ngày khai trương.

TS.BS Quách Văn Kiên, phụ trách Trung tâm Phẫu thuật tiêu hóa tại cơ sở Ninh Bình, cho biết trung tâm hiện có bốn phòng mổ cùng đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cấp cứu, phẫu thuật tiêu hóa và chấn thương. Hệ thống nội soi cùng các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đã được trang bị đầy đủ để phục vụ công tác khám và điều trị.

Trước thời điểm bệnh viện chính thức tiếp nhận người bệnh, chiều 7/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã kiểm tra tiến độ hoàn thiện cơ sở Ninh Bình và yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn tất mọi công tác chuẩn bị, bảo đảm hệ thống vận hành thông suốt, an toàn và hiệu quả ngay từ ngày đầu hoạt động chính thức.