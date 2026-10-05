Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đón tin vui gì?

Mới đây, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã nhận Giải thưởng “Trung tâm Tiệt khuẩn xuất sắc năm 2026”.

Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực của bệnh viện trong tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động tái xử lý dụng cụ y tế – một trong những mắt xích quan trọng góp phần phòng ngừa nhiễm khuẩn và bảo đảm an toàn người bệnh.

Để đạt giải, các Trung tâm Tiệt khuẩn (CSSD) tham gia phải trải qua quá trình tự đánh giá, xét duyệt hồ sơ và thẩm định trực tiếp dựa trên bộ công cụ gồm 144 tiêu chí về quản lý, thực hành chuyên môn và kiểm soát chất lượng.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, CSSD thuộc Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, thực hiện tái xử lý tập trung 100% dụng cụ y tế. Đơn vị hoạt động liên tục 24/7, phục vụ 42 khoa và đơn vị, đáp ứng nhu cầu của 26 phòng mổ với trung bình khoảng 160 ca phẫu thuật mỗi ngày.

Mỗi ngày, khoảng 250 bộ dụng cụ phẫu thuật và hơn 2.300 gói dụng cụ lẻ được tái xử lý, phục vụ hoạt động thường quy và cấp cứu của bệnh viện.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được vinh danh (ảnh: M.Trí).

CSSD được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, phân tách rõ khu vực bẩn, sạch và vô khuẩn. Dụng cụ được kiểm soát xuyên suốt từ tiếp nhận, làm sạch, khử khuẩn, kiểm tra, đóng gói, tiệt khuẩn đến lưu trữ và cấp phát.

Quá trình này được quản lý bằng phần mềm, hỗ trợ truy xuất nguồn gốc đến từng người bệnh, qua đó tăng khả năng kiểm soát chất lượng trong toàn bộ chu trình tái xử lý dụng cụ.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, CSSD chú trọng đào tạo nhân viên mới, cập nhật kiến thức và đánh giá năng lực định kỳ. Nghiên cứu khoa học, cải tiến chất lượng cũng được triển khai từ những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Từ năm 2020 đến nay, CSSD đã thực hiện 6 nghiên cứu cơ sở và 34 đề án, sáng kiến cải tiến được Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM công nhận.

TS.BS Huỳnh Minh Tuấn, Trưởng Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, cho biết hoạt động tái xử lý dụng cụ gồm nhiều công đoạn liên tiếp, trong đó mỗi công đoạn đều cần được thực hiện đúng và kiểm soát chặt chẽ.

Theo ông, điều quan trọng không chỉ là đáp ứng các tiêu chí tại thời điểm đánh giá mà còn phải duy trì chất lượng trong thực hành hằng ngày.

“Kết quả lần này là động lực để tập thể tiếp tục hoàn thiện quy trình, ứng dụng công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ, hướng đến bảo đảm an toàn ở từng khâu tái xử lý dụng cụ trước khi đưa vào sử dụng cho người bệnh”, TS.BS Huỳnh Minh Tuấn chia sẻ.

Giải thưởng là sự ghi nhận đối với tập thể Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn cùng các phòng, trung tâm, khoa, đơn vị trong quá trình phối hợp quản lý, sử dụng và tái xử lý dụng cụ y tế.

Quan trọng hơn, quá trình đánh giá giúp bệnh viện có thêm cơ sở để tiếp tục chuẩn hóa hoạt động CSSD, góp phần kiểm soát nguy cơ nhiễm khuẩn trong quá trình chăm sóc và điều trị người bệnh.