Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên lên tiếng về vụ ‘chạy’ chứng chỉ hành nghề y

Trao đổi với Tiền Phong , ông Nguyễn Đăng Giáp - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) vùng Tây Nguyên cho biết, bệnh viện đã cung cấp hồ sơ theo yêu cầu của CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk.

Liên quan đến vụ chạy chứng chỉ hành nghề (CCHN) y, ông Giáp cho biết thời gian xảy ra vào năm 2018. Khi ấy, ông chưa nằm trong ban lãnh đạo (ông Giáp nhận chức Giám đốc vào năm 2024).

Tuy nhiên, sau khi Cơ quan CSĐT đề nghị cung cấp hồ sơ cũng như qua thông tin báo chí, ông đã cho rà soát toàn bộ vụ việc.

BVĐK Vùng Tây Nguyên - nơi xác nhận thực hành cho 4 bác sỹ trong vụ chạy chứng chỉ hành nghề y

Theo đó, vào năm 2018, BVĐK Vùng Tây Nguyên ký hợp đồng với phòng khám Dr. Trung (địa chỉ 37 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), do ông Bùi Bình Trung làm Giám đốc.

Nội dung hợp đồng thể hiện, phòng khám Dr. Trung đăng ký thực hành nâng cao trình độ cho 7 bác sĩ. Mục đích là để sau này về làm việc cho phòng khám.

Tuy nhiên về sau chỉ có 4 bác sĩ nộp hồ sơ và được BVĐK Tây Nguyên ký quyết định cho học nâng cao trình độ 12 tháng (từ 1/9/2018 đến 1/9/2019) tại khoa Chấn thương chỉnh hình gồm: Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thành Giàu, cùng trú huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk).

Người tham mưu hồ sơ để lãnh đạo BVĐK Vùng Tây Nguyên ký hợp đồng với phòng khám Dr. Trung là bác sĩ H’Xuân Niê - cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện.

Qua rà soát, hồ sơ do phòng khám Dr. Trung cung cấp còn thiếu theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP (Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh).

Dẫu vậy, bác sĩ H’Xuân Niê vẫn tham mưu lãnh đạo BVĐK Vùng Tây Nguyên ký hợp đồng với phòng khám Dr. Trung là không đúng quy định.

Khi tiếp nhận các trường hợp trên, bác sĩ H'Xuân Niê cũng không làm việc trực tiếp với họ để quán triệt các nội quy, quy chế thực hành.

Ngoài ra, bác sĩ H'Xuân Niê cũng không giám sát, báo cáo đầy đủ tình hình thực hành của 4 bác sỹ.

Theo giải trình của bác sĩ H'Xuân Niê, vì muốn tạo điều kiện cho các trường hợp trên để tham gia thực hành nên đã trình lãnh đạo ký hợp đồng khi hồ sơ còn thiếu hộ khẩu, lý lịch...

Ngoài ra trong thời gian đó, bệnh viện chuẩn bị di dời sang địa điểm mới, khối lượng hồ sơ công việc khá nhiều. Từ đó bác sĩ H'Xuân Niê chưa nắm bắt, báo cáo kịp thời tình hình thực hành của 4 cá nhân trên.

Liên quan đến vụ việc trên bác sĩ H'Xuân Niê bị kỷ luật cảnh cáo. Ban giám đốc kiểm điểm nghiêm khắc phê bình rút kinh nghiệm

Người dân đăng ký khám chữa bệnh tại BVĐK Vùng Tây Nguyên

Về việc ký giấy xác nhận thực hành cho 4 bác sĩ trên, ông Giáp cho hay thời điểm đó một Phó Giám đốc (nay đã mất) ký.

Ông Giáp nói thêm, BVĐK Vùng Tây Nguyên là cơ sở thực hành nâng cao trình độ chuyên môn. Do đó, bất kỳ bác sĩ nào đáp ứng đủ điều kiện thì đều có thể đăng ký thực hành, không nhất thiết phải có hộ khẩu tại đây.

Sở Y tế Đắk Lắk là đơn vị cấp CCHN y cho 4 trường hợp trên. Năm 2020 qua công tác thanh kiểm tra, Sở phát hiện và lập tức thu hồi CCHN y đã cấp. Qua rà soát, 4 trường hợp trên chưa hành nghề tại bất cứ cơ sở y tế nào trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Sau vụ việc trên, BVĐK Vùng Tây Nguyên tăng cường công tác quán triệt, chấn chỉnh đến toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện nghiêm các quy định pháp luật. Tránh để xảy ra sự việc trên ảnh hưởng đến bệnh viện và những người hành nghề y chân chính.

Như Tiền Phong đưa tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 6 bị can liên quan đến chạy CCHN gồm: Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976, trú TP Hồ Chí Minh), bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ; Phan Văn Ánh (SN 1989) Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk), bị khởi tố về tội Nhận hối lộ; Lê Anh Tài, Hứa Chí Cường, Huỳnh Văn Bình, Huỳnh Thành Giàu, cùng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, khoảng năm 2018, Hồng làm việc tại phòng khám Dr. Trung, do ông Bùi Bình Trung (chồng Hồng, nay đã ly hôn) là Giám đốc.

Thời gian này Hồng trao đổi và đề nghị 1 người tên Như Ý (chưa rõ lai lịch), nếu ai có nhu cầu làm CCHN khám, chữa bệnh thì giới thiệu để hưởng tiền hoa hồng.

Sau đó, Như Ý đăng thông tin trên tài khoản facebook với nội dung: “Hỗ trợ cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh”. Do có nhu cầu làm CCHN nhưng không biết quy trình nên Giàu, Bình, Cường liên hệ, được Như Ý giới thiệu, cho số điện thoại của Lê Thị Ánh Hồng.

Ngoài ra, qua sự giới thiệu của người quen, Lê Anh Tài (cư trú TP Hồ Chí Minh) liên lạc với Hồng để nhờ làm CCHN...

Khoảng tháng 2/2018, Hồng liên hệ Phan Văn Ánh là cán bộ Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Buôn Đôn để nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp trên vào huyện này.

Sau đó, Hồng nhờ người liên hệ BVĐK Vùng Tây Nguyên làm Giấy xác nhận thực hành cho các bác sỹ trên. Sau đó Hồng nộp hồ sơ của Bình, Tài, Giàu, Cường tại bộ phận một cửa thuộc Sở Y tế Đắk Lắk để đề nghị cấp CCHN cho các bác sỹ trên.

Trên cơ sở kiểm tra hồ sơ Hồng nộp vào, năm 2019 Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp CCHN y cho Bình, Cường, Tài và Giàu.

Hiện Cơ quan CSĐT đã đề nghị BVĐK Vùng Tây Nguyên và Sở Y tế cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác điều tra.