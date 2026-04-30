HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bệnh viện Chợ Rẫy có giám đốc mới

Hải Yến |

Ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, đảm nhận vị trí Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trong thời gian 5 năm kể từ ngày quyết định bổ nhiệm có hiệu lực.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thanh Việt, bác sĩ chuyên khoa II, giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). 

Thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy của ông Phạm Thanh Việt là 5 năm kể từ ngày quyết định nêu trên có hiệu lực.

Bệnh viện Chợ Rẫy có Giám đốc mới - Ảnh 1.

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt, tân Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

Việc bổ nhiệm được thực hiện trên cơ sở các quy định hiện hành của Chính phủ về quản lý viên chức và tổ chức bộ máy ngành y tế, đồng thời căn cứ vào quy trình, tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ do Bộ Y tế ban hành. 

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thanh Việt sinh ngày 22-3-1971 tại tỉnh Kiên Giang. Năm 1997, ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y dược TPHCM. Năm 2013, ông tốt nghiệp chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại Lồng ngực tại Trường Đại học Y dược TPHCM.

Từ năm 2013-2024, bác sĩ Phạm Thanh Việt là Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Chợ Rẫy. Tháng 3-2024, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy. Đến tháng 8-2025, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách, quản lý, điều hành bệnh viện này.

Bệnh viện Chợ Rẫy hiện có hai phó giám đốc, gồm bác sĩ Lâm Việt Trung và dược sĩ Nguyễn Quốc Bình.

Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh và đào tạo nhân lực y tế. Tháng 1 vừa qua, với những nỗ lực vượt giới hạn trong đại dịch COVID-19, Bệnh viện Chợ Rẫy lần thứ 2 được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Chiều 29-4, Bộ Y tế cũng công bố và trao quyết định bổ nhiệm lại PGS-TS- Võ Thành Toàn giữ chức Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM).

Theo quyết định, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, tính từ ngày 24-3-2026.

Bệnh viện Chợ Rẫy có Giám đốc mới - Ảnh 1.

PGS-TS Nguyễn Tri Thức, Thứ trưởng Bộ Y tế (bên phải) trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế về bổ nhiệm lại PGS-TS Võ Thành Toàn giữ chức vụ Phó Giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Thống Nhất

PGS Võ Thành Toàn là chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ xương khớp - chấn thương chỉnh hình, được đào tạo chuyên sâu tại Singapore, có nhiều đóng góp trong nghiên cứu và đào tạo.


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

01:01
Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

01:16
Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

00:39
Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

00:34
Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

01:02
Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

00:54
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại