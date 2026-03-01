Bệnh viện Bình Dân TPHCM đưa vào sử dụng tòa nhà hiện đại 340 tỉ đồng

Ngày 28-2, Bệnh viện Bình Dân tổ chức lễ kỷ niệm "70 năm hành trình Ngoại khoa – Bệnh viện Bình Dân", đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trung tướng Lê Xuân Thế - Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Được - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM - trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Bệnh viện Bình Dân

PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân, cho biết hơn 70 năm qua, trong tâm thức người dân TPHCM và cả nước, y hiệu "Ngoại khoa Bình Dân" đã trở thành biểu tượng của uy tín và chất lượng trong phẫu thuật.

Bệnh viện tự hào là "cái nôi" của ngành ngoại khoa phía Nam - nơi khởi nguồn của nhiều kỹ thuật tiên phong, những ca đại phẫu kinh điển và các công trình nghiên cứu có giá trị khoa học, thực tiễn cao, góp phần nâng tầm ngoại khoa Việt Nam trên bản đồ y học khu vực và quốc tế.

Lãnh đạo trung ương, địa phương và khách mời tham dự lễ kỷ niệm

Huân chương Lao động hạng Nhì là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp bền bỉ, trách nhiệm và hiệu quả của tập thể bệnh viện trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong 5 năm tới, bệnh viện xác định tập trung vào các định hướng trọng tâm: Xây dựng bệnh viện thông minh; đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện; ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng quản trị và trải nghiệm của người bệnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được trao Huân chương Lao động hạng Ba cho PGS-TS-BS Trần Vĩnh Hưng, Giám đốc Bệnh viện Bình Dân

Một trong những thành tựu to lớn là bệnh viện ứng dụng phẫu thuật và đào tạo robot.

Cuối năm 2016, Bệnh viện Bình Dân đã trở thành bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam thực hiện phẫu thuật robot trên người lớn. Ca mổ đầu tiên là cắt khối u đại trực tràng cho một bệnh nhân nam 64 tuổi đến từ Quảng Ngãi.

Kỹ thuật mổ nội soi hiện đại tại Bệnh viện Bình Dân

Hệ thống phẫu thuật robot mà bệnh viện sử dụng là robot Da Vinci thế hệ thứ ba, là thế hệ robot phẫu thuật tiên tiến nhất thời điểm đó với giá trị đầu tư lên đến 71 tỉ đồng. Bệnh viện đã chuẩn bị gần một năm, từ việc xây dựng phòng mổ, gửi 6 ê kíp phẫu thuật đi tập huấn ở nước ngoài và nhận chứng chỉ về phẫu thuật robot.

Kết quả, sau 9 năm tiên phong, bệnh viện đã phẫu thuật robot cho hơn 3.800 bệnh nhân. Robot da Vinci (R) hỗ trợ các bác sĩ của bệnh viện trong điều trị 15 mặt bệnh, từ các bệnh lý phức tạp trong lĩnh vực ngoại tiết niệu cho đến ngoại tổng quát và ngoại lồng ngực.

Từ thành công này, bệnh viện bước sang giai đoạn mới: đào tạo, chuyển giao công nghệ và chuẩn hóa kỹ thuật; hướng tới trở thành trung tâm đào tạo phẫu thuật robot cho bác sĩ tại TPHCM, các tỉnh thành trong cả nước và khu vực.

Khánh thành tòa nhà trung tâm hơn 340 tỉ đồng Dịp này, Bệnh viện Bình Dân khánh thành tòa nhà trung tâm với tổng vốn đầu tư hơn 340 tỉ đồng, gồm 8 tầng nổi và 2 tầng hầm trên tổng diện tích sàn 20.000 m². Tòa nhà giúp tăng cường không gian khám chữa bệnh và tạo điều kiện làm việc cho đội ngũ y bác sĩ. Tòa nhà hiện đại của Bệnh viện Bình Dân được đưa vào sử dụng Tòa nhà được quy hoạch một cách khoa học để tối ưu hóa công năng sử dụng, bao gồm: 240 giường nội trú hiện đại, đáp ứng nhu cầu điều trị cho lượng lớn bệnh nhân; khu phòng mổ Hybrid tiên tiến, được trang bị những công nghệ hiện đại nhất để phục vụ các ca phẫu thuật phức tạp; khu Hồi sức Tích cực – Chống độc (ICU) và 41 phòng khám ngoại trú, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khám bệnh cho người dân. Không chỉ giải quyết bài toán quá tải, những đặc điểm này còn khẳng định mục tiêu của bệnh viện là xây dựng một cơ sở y tế đạt tiêu chuẩn quốc tế, mang đến môi trường chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân TPHCM và cả nước.



