Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 khi nào đón bệnh nhân?

Ngày 19/12/2025, Bộ Y tế khánh thành phần xây dựng của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Nhiều người đang chờ đợi để được đến khám và chữa bệnh tại cơ sở 2 của hai bệnh viện này.

Mới đây nhất, trong Hội nghị tổng kết ngành Y tế năm 2025, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đề nghị Bộ Y tế cần tiếp tục tập trung cao độ, sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của công trình cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức để khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Theo đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngay sau khi nhà thầu bàn giao hạng mục xây dựng vào ngày 19/12, đơn vị tiếp tục lắp đặt máy móc, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy, xử lý xả thải và phân cấp nhân sự. Về nhân lực, bệnh viện sẽ điều 450 y bác sĩ về làm việc thường xuyên ở cơ sở 2.

Bệnh viện đề xuất khởi động 30% công suất, tương đương 300 giường bệnh. Khi hệ thống hoạt động ổn định, đơn vị sẽ mở rộng quy mô theo nhu cầu thực tế. Bệnh viện xác định việc xây dựng cơ sở 2 không đơn thuần là mở rộng diện tích mà nhằm hoàn thiện 4 trụ cột là hạ tầng, trang thiết bị, con người và cơ chế vận hành.

Vì thế, chậm nhất đến quý I/2026, bệnh viện sẽ bắt đầu tiếp nhận và điều trị trực tiếp cho bệnh nhân.

Các trang thiết bị đã được lắp đặt tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Với Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện cho biết, đến nay bệnh viện đã sẵn sàng cho việc vận hành cơ sở 2. Trang thiết bị, máy móc đang được lắp đặt đúng tiến độ. Bệnh viện được lắp đặt 325 giường bệnh mới cùng trang thiết bị trọng yếu. Hai phòng mổ cấp cứu dự kiến hoàn thiện và sẵn sàng vận hành theo kế hoạch.

Trong tổng số 82 thiết bị y tế của Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, nhà thầu đang triển khai cung cấp, lắp đặt như máy CT, MRI, DSA, X-quang, dao siêu âm mổ u gan, giường bệnh, hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền. Theo tiến độ, các thiết bị y tế phục vụ xét nghiệm cũng được lắp đặt, chạy thử. Các thiết bị như hệ thống chụp cắt lớp vi tính, hệ thống đúc bệnh phẩm, máy chuyển mẫu bệnh phẩm, máy Realtime PCR đang hoàn thành.

Dự kiến, trong quý I năm 2026, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 cũng sẽ đón bệnh nhân.

Được biết, tổng mức đầu tư cho hệ thống máy móc phục vụ công tác khám chữa bệnh ở đây khoảng 1.100 tỷ đồng. Trong đó có những máy móc hiện đại như hệ thống chụp cộng hưởng từ >3.0 Tesla của hãng GE (Mỹ) khoảng 80 tỉ đồng.

Về nhân lực, ngay trong giai đoạn 1, hơn 600 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm từ cơ sở Hà Nội được điều động tăng cường cho Ninh Bình. Đây đều là lực lượng nòng cốt, có trình độ chuyên môn cao, từng tham gia điều trị nhiều ca bệnh khó, phức tạp.

Bệnh viện Bạch Mai cũng cho biết, đơn vị tham vọng đưa cơ sở 2 trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, là “cánh tay nối dài” của cơ sở 1. Người bệnh điều trị tại cơ sở 2 hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng chuyên môn, tương đương với cơ sở 1.