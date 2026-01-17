Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát đi cảnh báo

Bệnh viện Bạch Mai vừa phát đi cảnh báo về các chiêu trò mạo danh, lừa đảo nhắm vào học viên và ứng viên tham gia kỳ tuyển dụng hợp đồng lao động năm 2026 của bệnh viện.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đang tổ chức tuyển dụng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch và thống nhất thông tin qua các kênh chính thức. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, lãnh đạo hoặc các bộ phận liên quan của bệnh viện, sử dụng hình ảnh, logo, văn bản với tên gọi như “thông báo hợp tác”, “quỹ xã hội”, “hỗ trợ ứng viên” để tiếp cận học viên, ứng viên.

Thông tin mạo danh trên mạng xã hội.

Các đối tượng này chủ động nhắn tin, gọi điện với nội dung thông báo “hỗ trợ” số tiền 120.000 đồng, đồng thời yêu cầu người nhận cung cấp số tài khoản ngân hàng, căn cước công dân với lý do làm thủ tục chuyển tiền. Bệnh viện khẳng định đây là chiêu trò lừa đảo nhằm thu thập thông tin cá nhân và chiếm đoạt tài sản.

Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh, đơn vị không yêu cầu ứng viên cung cấp thông tin tài khoản, căn cước công dân qua tin nhắn cá nhân và không thực hiện bất kỳ hình thức chuyển tiền hỗ trợ nào như trên. Mọi thông tin về tuyển dụng, hợp tác hoặc tài trợ đều được đăng tải trên các kênh chính thức của bệnh viện.

Phòng Tổ chức cán bộ đã thông báo đầy đủ tới các học viên, ứng viên trúng tuyển vòng 2, đồng thời đề nghị nâng cao cảnh giác, không làm theo yêu cầu từ các nguồn không chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân và ứng viên được khuyến cáo liên hệ trực tiếp với Bệnh viện Bạch Mai để xác minh và xử lý kịp thời.