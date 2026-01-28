Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận ca bệnh ngộ độc khí CO nặng do tự chữa bệnh theo mạng xã hội

Mới đây, một người đàn ông 63 tuổi ở Ninh Bình ngộ độc khí CO nặng do chữa viêm xoang theo hướng dẫn của mạng xã hội. Bệnh nhân được chuyển từ tuyến dưới tới Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt, đặt nội khí quản.

Theo lời kể của con trai người bệnh, ông có thói quen hít khói lá thảo mộc đốt để chữa xoang. Khoảng 14h00 ngày 22/1, bệnh nhân đốt hỗn hợp gồm sọ dừa, đinh lăng, sừng trâu trong ống bơ và chùm chăn bông lên để xông khói và hít. Đến 18h00 cùng ngày, người nhà phát hiện, bệnh nhân hôn mê, thở khò khè, bỏng vùng mặt. Đặc biệt, khi được hỏi về nguồn cơn “bài thuốc” sử dụng, người nhà cho biết, bệnh nhân có xem mạng xã hội (Facebook) và làm theo.

Các bác sĩ Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê, thở khò khè và được đặt nội khí quản. Trên trán và mi mắt bên trái còn vết bỏng độ 2 khá rộng. Kết quả chụp chiếu, xét nghiệm, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc khi CO, có tổn thương tim - tiêu cơ vân và khả năng cao não sẽ bị tổn thương. Bệnh nhân được điều trị hồi sức tích cực, khắc phục hậu quả của ngộ độc và bỏng. Đến ngày 28/1, bệnh nhân đã được rút ống nội khí quản, tỉnh táo, giao tiếp tốt.

Bác sĩ Trung Tâm Chống độc thăm khám cho bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: Khí CO (carbon monoxide) là chất khí không mùi, không màu, không gây khó chịu khi hít. Do đó khó nhận biết CO trong không khí. Khí CO được hình thành do sự đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu.

Khí CO hấp thu rất nhanh vào cơ thể và gây ngộ độc. Ở trong máu thì CO gắn chặt với hồng cầu làm mất khả năng vận chuyển ô xy của máu tới các cơ quan, khi tới các cơ quan thì CO ức chế, bóp nghẹt hoạt động của tế bào, gây chết tế bào, đặc biệt là ở não, tim và gây một loạt các phản ứng dây truyền phức tạp và tổn thương cấp tính cũng như di chứng về sau. Các cơ quan hay bị tổn thương và thường bị nặng, bị sớm nhất là não, tim, cơ và các cơ quan có tốc độ chuyển hóa và nhu cầu ô xy cao khác. Hậu quả của ngộ độc là cơ thể suy sụp rất nhanh, tử vong hoặc nếu không thì cũng di chứng lâu dài.

Bác sỹ Nguyên cũng nhấn mạnh: “50% các bệnh nhân bị nhiễm độc khí CO dù là nhẹ, sau khi được điều trị vẫn sẽ bị các di chứng về tâm thần, thần kinh, sa sút trí tuệ, suy giảm trí nhớ sau này. Một phần ba những người bị ngộ độc nặng ban đầu có tổn thương tim mạch sẽ tử vong trong vòng 8 năm sau này do biến chứng loạn nhịp tim. Người sau 35 tuổi bị ngộ độc CO thường nguy cơ bị di chứng nhiều hơn. Việc điều trị sớm và tích cực sẽ giảm mức độ nặng, giảm nguy cơ tử vong và hạn chế di chứng”.

Người dân tuyệt đối không đốt than, củi, vải, nhựa, khí gas…, sử dụng các máy chạy nhiên liệu, máy nổ, nổ máy ô tô, xe máy… trong phòng kín, không gian kín, tránh nguy cơ ngộ độc khí CO. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không tin và làm theo các thông tin trên mạng xã hội. Khi có bệnh cần thăm khám tại các cơ sở y tế, bệnh viện uy tín, để được hướng dẫn, tư vấn cụ thể.

Theo Bệnh viện Bạch Mai