Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động từ hôm nay

Ngày 26/6/2026 chính thức trở thành dấu mốc quan trọng đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân, khi bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động.

Sáng ngày 26 tháng 6 năm 2026 tại Ninh Bình, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối, giảm tải cho các bệnh viện trung ương và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía Nam đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ y tế Đào Hồng Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhấn mạnh: "Việc đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vào hoạt động là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành y tế Việt Nam. Đây không chỉ là việc hoàn thành và đưa vào sử dụng một công trình y tế quy mô lớn, mà còn là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền.

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Bộ Y tế kỳ vọng bệnh viện sẽ nhanh chóng phát huy hiệu quả đầu tư, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực; là hạt nhân trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật và chỉ đạo tuyến, góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế các địa phương".

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định: "Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là một bộ phận thống nhất trong hệ thống Bệnh viện Bạch Mai. Chúng tôi cam kết mang toàn bộ giá trị chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, tinh thần đổi mới và truyền thống hơn một thế kỷ của Bệnh viện Bạch Mai đến với người dân khu vực. Mục tiêu cao nhất là để ở bất cứ đâu, người dân cũng có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, kịp thời và nhân văn".

Với phương châm "Mang chất lượng tuyến cuối đến gần người dân", Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình mở ra cơ hội mới cho hàng triệu người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, an toàn, hiệu quả và nhân văn ngay tại địa phương.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

Công trình y tế trọng điểm mang tầm chiến lược quốc gia

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình là công trình y tế trọng điểm quốc gia, được đầu tư theo chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, từng bước thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, đồng thời phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư công trong lĩnh vực y tế.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế cùng sự phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và địa phương, những khó khăn, vướng mắc kéo dài của dự án đã từng bước được tháo gỡ. Từ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị, xây dựng quy trình vận hành đến chuẩn bị nguồn nhân lực, tất cả đã được triển khai đồng bộ để đưa bệnh viện vào hoạt động phục vụ nhân dân.

Việc khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình không chỉ có ý nghĩa hoàn thành một công trình y tế quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu, hiện đại ngay tại khu vực; góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng và vận hành theo mô hình “Một Bệnh viện Bạch Mai - Một chuẩn chất lượng”.

Theo đó, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh được tổ chức thống nhất với Bệnh viện Bạch Mai tại Hà Nội.

Người bệnh khám và điều trị tại cơ sở Ninh Bình sẽ được tiếp cận cùng hệ thống chuyên gia đầu ngành, cùng quy trình kỹ thuật, cùng tiêu chuẩn chất lượng và cùng triết lý lấy người bệnh làm trung tâm đã được xây dựng và phát triển trong hơn 115 năm lịch sử của Bệnh viện Bạch Mai.

Đội ngũ giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành từ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội sẽ trực tiếp tham gia khám bệnh, điều trị, hội chẩn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật tại cơ sở Ninh Bình, bảo đảm chất lượng chuyên môn đồng nhất trong toàn hệ thống.

Hệ thống y tế hiện đại, đồng bộ và chuyên sâu

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình được xây dựng trên diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa/phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn, với đội ngũ 1.300 cán bộ, viên chức và người lao động.

Bệnh viện được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh với các chuyên ngành thế mạnh của Bệnh viện Bạch Mai như:

Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc;

Tim mạch;

Đột quỵ và Thần kinh;

Hô hấp;

Tiêu hóa - Gan mật;

Thận và Lọc máu;

Nội tiết - Đái tháo đường;

Huyết học và Truyền máu;

Ung bướu và Y học hạt nhân;

Ngoại khoa;

Sản phụ khoa;

Nhi khoa;

Chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm chuyên sâu.

Đặc biệt, bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại như CT đếm photon NAEOTOM Alpha, MRI, DSA, SPECT/CT, hệ thống xét nghiệm tự động hóa, sinh học phân tử, xét nghiệm di truyền và nhiều kỹ thuật tiên tiến khác, tạo nền tảng cho chẩn đoán chính xác, điều trị chuyên sâu và y học cá thể hóa.

Trung tâm cấp cứu - hồi sức chuyên sâu của khu vực

Cấp cứu và hồi sức là một trong những lĩnh vực làm nên thương hiệu của Bệnh viện Bạch Mai.

Tại cơ sở Ninh Bình, hệ thống cấp cứu được tổ chức theo mô hình liên hoàn từ tiếp nhận, phân loại, hồi sức ban đầu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, can thiệp chuyên sâu đến điều trị hồi sức tích cực.

Bệnh viện có khả năng triển khai các kỹ thuật hồi sức hiện đại như ECMO, lọc máu liên tục (CRRT), thở máy chuyên sâu, hồi sức đa cơ quan; đáp ứng yêu cầu điều trị các trường hợp nguy kịch thuộc nhiều chuyên khoa như đột quỵ, tim mạch, hô hấp, nhiễm khuẩn nặng, suy đa tạng và chấn thương nặng.

Đây sẽ là trung tâm cấp cứu - hồi sức chuyên sâu quan trọng của khu vực, góp phần nâng cao khả năng cứu sống người bệnh ngay tại địa phương.

Sự kiện thu hút đông đảo người dân đến tham dự.

Mang chất lượng tuyến cuối đến gần hơn với người dân

Đối với người dân Ninh Bình và các tỉnh Bắc Trung Bộ, phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, việc Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động sẽ giúp rút ngắn đáng kể khoảng cách đến các dịch vụ y tế tuyến cuối.

Người dân có thêm cơ hội được tiếp cận nhanh hơn với các dịch vụ khám chữa bệnh chuyên sâu, các kỹ thuật hiện đại và đội ngũ chuyên gia đầu ngành mà không phải di chuyển xa đến Hà Nội.

Đối với người bệnh cấp cứu, người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hoặc cần điều trị dài ngày, việc rút ngắn thời gian tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả điều trị và chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình còn được định hướng trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong khu vực.

Thông qua hoạt động đào tạo liên tục, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ chuyên môn, bệnh viện sẽ góp phần nâng cao năng lực cho mạng lưới y tế địa phương, đồng thời tạo điều kiện để các bệnh viện tuyến trung ương tập trung nhiều hơn vào những ca bệnh đặc biệt phức tạp và các kỹ thuật mũi nhọn.

Người dân đến khám chữa bệnh trong ngày đầu khai trương.

Sự kiện khai trương ngày 26/6/2026 là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển hệ thống y tế Việt Nam, hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân và khẳng định quyết tâm của ngành y tế trong việc đưa các dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân.