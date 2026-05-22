Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo: Suy thận đang trẻ hóa, nhiều người tuổi 20 phải lọc máu

"Tôi còn trẻ, tôi vẫn khỏe, sao lại có thể suy thận?". Đó là câu hỏi đầy bàng hoàng mà ThS.BSNT Vũ Thị Ánh cùng các đồng nghiệp tại Trung tâm Thận - Tiết niệu và Lọc máu (Bệnh viện Bạch Mai) thường xuyên nghe từ những bệnh nhân mới chỉ đôi mươi. Thực tế ấy cho thấy, bệnh thận mạn tính đang ngày càng trẻ hóa và trở thành hồi chuông cảnh báo với nhiều người trẻ hiện nay.

Tỷ lệ người mắc bệnh suy thận dưới 40 tuổi đang gia tăng

Nhiều người vẫn cho rằng, suy thận là bệnh của tuổi già hoặc chỉ gặp ở người có bệnh nền kéo dài. Tuy nhiên, thực tế đang diễn ra hoàn toàn khác.

Theo thống kê từ Hội Lọc máu Việt Nam, tỷ lệ người dưới 40 tuổi mắc bệnh thận mạn đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Tại Bệnh viện Bạch Mai, hình ảnh học sinh, sinh viên hay những người trẻ đang ở giai đoạn sung sức của cuộc sống phải lặng lẽ ngồi bên máy lọc máu không còn hiếm gặp.

Theo ThS.BSNT Vũ Thị Ánh, bệnh thận giai đoạn đầu thường diễn biến âm thầm bởi thận có khả năng hoạt động bền bỉ ngay cả khi chức năng chỉ còn 20-30%. Chính vì vậy, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi đã ở giai đoạn muộn.

"Đừng đợi đến khi khó thở hay không tiểu được mới đi khám. Hãy chú ý đến những thay đổi nhỏ của cơ thể, bởi thận đang phát tín hiệu cảnh báo qua những dấu hiệu rất dễ bị bỏ qua", BS Ánh khuyến cáo.

Những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý gồm nước tiểu có nhiều bọt lâu tan, tiểu sẫm màu hoặc tiểu máu; sưng phù mí mắt, phù chân; tăng huyết áp ở người trẻ; mệt mỏi kéo dài, xanh xao do thiếu máu.

Những thói quen thiếu lành mạnh người trẻ mê, làm tăng nguy cơ suy thận

Qua quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy nhiều thói quen thiếu lành mạnh đang trực tiếp làm gia tăng nguy cơ suy thận ở giới trẻ.

Trong đó, phổ biến là tình trạng tự ý sử dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm, thuốc đông y hoặc thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó là lối sống thiếu khoa học như ăn quá mặn, lạm dụng đồ uống có gas, thức khuya kéo dài, lười vận động dẫn đến thừa cân, béo phì.

Nhiều người trẻ cũng chủ quan với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, không thăm khám và điều trị kiểm soát thường xuyên, khiến nguy cơ tổn thương thận tăng lên theo thời gian.

Theo ThS.BSNT Vũ Thị Ánh, suy thận là hành trình khó đảo ngược, nhưng hoàn toàn có thể làm chậm tiến triển nếu được phát hiện sớm.

"Chỉ một xét nghiệm nước tiểu và chỉ số creatinin máu đơn giản đôi khi có thể tạo nên ranh giới giữa một cuộc sống bình thường và cuộc đời gắn với bệnh viện, máy lọc máu", bác sĩ nhấn mạnh.

Những ai cần tầm soát sớm?

Các bác sĩ khuyến cáo những nhóm sau cần kiểm tra chức năng thận định kỳ:

- Người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường.

- Người cao tuổi, thừa cân, béo phì.

- Người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận.

- Người xuất hiện dấu hiệu phù, nước tiểu bất thường hoặc mệt mỏi kéo dài.