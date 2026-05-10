HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu

Tin-ảnh: Hồng Đào
|

Tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại với hàng loạt tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị.

Trong hai ngày 8 và 9-5, hội nghị khoa học với chủ đề "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026" do Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM tổ chức, quy tụ gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ và nhân viên y tế trong lĩnh vực tim mạch trên toàn quốc tham gia. Đây là hội nghị khoa học thường niên nhằm cập nhật các xu hướng mới trong phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị bệnh lý tim mạch.

PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, cho biết bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và gánh nặng bệnh tật trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, tim mạch học đang là một trong những chuyên ngành phát triển nhanh nhất của y học hiện đại với hàng loạt tiến bộ mới về chẩn đoán, điều trị và chăm sóc toàn diện người bệnh.

Tim mạch nguyên nhân hàng đầu gây tử vong - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026”

Theo GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hội tập trung vào bốn định hướng chính gồm: Cập nhật các xu hướng mới trong tim mạch học; nhấn mạnh vai trò của phát hiện sớm, chẩn đoán sớm và can thiệp sớm; ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại; đồng thời tăng cường đào tạo thực hành cho đội ngũ nhân viên y tế.

Một trong những xu hướng nổi bật được đề cập tại hội nghị năm nay là sự chuyển dịch từ mô hình điều trị từng bệnh lý riêng lẻ sang quản lý toàn diện và cá thể hóa cho người bệnh tim mạch.

Các nội dung chuyên môn được xây dựng theo hướng phối hợp đa chuyên khoa, quản lý các yếu tố nguy cơ từ sớm và theo dõi sức khỏe người bệnh xuyên suốt, đặc biệt trong bối cảnh mối liên hệ giữa tim mạch, thận và chuyển hóa ngày càng được quan tâm trong thực hành lâm sàng hiện đại.

Tim mạch nguyên nhân hàng đầu gây tử vong - Ảnh 2.

GS-TS-BS Trương Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, phát biểu khai mạc hội nghị khoa học “Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026"

Bên cạnh đó, hội nghị cũng cập nhật nhiều xu hướng mới được dự báo sẽ phát triển mạnh trong 5-10 năm tới như ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong chẩn đoán và điều trị, các liệu pháp điều trị dựa trên thông tin di truyền, các kỹ thuật can thiệp tim mạch ít xâm lấn và mô hình chăm sóc người bệnh từ xa thông qua Telehealth.

"Sự kiện này không chỉ mang đến những kiến thức mới nhất mà còn hướng đến việc giúp các bác sĩ nâng cao kỹ năng thực hành, ứng dụng hiệu quả các tiến bộ công nghệ vào chăm sóc người bệnh. Từ đó, người bệnh sẽ được phát hiện sớm hơn, chẩn đoán chính xác hơn và điều trị hiệu quả hơn" - GS Bình nhấn mạnh.

Hội nghị khoa học với chủ đề "Xu hướng mới trong điều trị bệnh tim mạch năm 2026" tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn học thuật chuyên sâu của chuyên ngành tim mạch với 298 bài báo cáo chuyên sâu được trình bày tại nhiều hội trường chuyên đề trong hai ngày làm việc liên tục.

Hội nghị năm nay quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước, tập trung vào các nội dung mang tính thực tiễn cao, gắn với nhu cầu điều trị hiện nay và xu hướng phát triển của tim mạch học hiện đại.

Hành trình vượt 300km giành sự sống cho bé trai có trái tim chiếm 2/3 lồng ngực
Tags

tim mạch

bệnh tim mạch

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

Choáng ngợp công trường cầu dây văng hơn 6.000 tỷ đồng: Cao ngang tòa nhà 40 tầng, kiến trúc cánh buồm

01:35
Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

Mẫu xe tay ga mới của Suzuki: Đẹp như Honda LEAD và Vision, giá chỉ từ 26 triệu đồng

01:26
Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

Hé lộ diện mạo công trình 29.600 tỷ đồng ở TP giàu nhất Việt Nam, là nơi 8.000 cán bộ làm việc

01:22
Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

Hình ảnh thảm khốc từ hiện trường vụ va chạm giữa xe buýt và xe bồn chở dầu khiến 16 người tử vong

00:48
Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

Chưa từng có: Việt Nam sẽ có sân khấu ngoài trời cực lớn, gấp rưỡi sân Mỹ Đình, do Vingroup xây dựng

01:23
Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

Số phận cặp đôi robot 750 tấn sau khi hoàn thành 'sứ mệnh' ở siêu dự án 35.000 tỷ đồng của Hà Nội

01:31
“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

“Quái thú” Xiaomi YU7 GT ra mắt: SUV điện gần 1.000 mã lực, chạy 705km/sạc

01:14
Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

Vụ sự cố flyboard lao xuống nước: Mức giá mỗi lượt chơi là bao nhiêu?

00:51
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại