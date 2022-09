Bệnh nhi nằm vạ vật vì nhiều bệnh viện ở Hà Nội quá tải

Nhiều khu vực tại khoa khám bệnh Bệnh viện Nhi trung ương không còn đủ ghế để bệnh nhân và người nhà ngồi chờ đến lượt vào khám - Ảnh: NGUYÊN BẢO

Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện ở Hà Nội cho biết số bệnh nhi đang có xu hướng tăng mạnh. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, trẻ phải nằm ghép 3 người/giường, cao điểm 1 bác sĩ phải đảm nhiệm điều trị cho 30 bệnh nhi . Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) luôn trong tình trạng "kín giường".



Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online sáng 21-9, lúc 9h30 tại sảnh D khoa khám bệnh và sảnh C Bệnh viện Nhi trung ương, lượng bệnh nhân rất đông, trước cửa các khu vực xét nghiệm, phòng khám bệnh luôn trong tình trạng kín chỗ. Trong đó có rất nhiều bệnh nhi đến từ các tỉnh xa, được bố mẹ đưa đến khám bệnh từ sáng sớm.

Người đứng, người ngồi, thậm chí có những bệnh nhi chờ đợi quá lâu nên nằm ngủ tạm ở các hàng ghế chờ.

Hai vợ chồng chị Hoàng Thị Thùy (huyện Yên Mô, Ninh Bình) dậy từ 3h sáng để mang con từ quê lên Hà Nội khám bệnh. Tới bệnh viện từ 6h, ngồi đợi trước phòng khám đến 9h30 mới tới số 18, số sổ khám bệnh của con chị Thùy là 42. Do bé ốm quấy khóc, nên chồng chị Thùy phải bế bé chạy đi chạy lại trong sảnh.

Chị Lê Thị Minh (32 tuổi, Bắc Ninh) mang con đến bệnh viện khám lúc 6h30, nhưng đến 10h hai mẹ con vẫn đang ngồi chờ nhận kết quả xét nghiệm máu. Chị Minh cho biết con trai chị mắc bệnh ung thư máu, hằng tháng đều phải đến Bệnh viện Nhi trung ương thăm khám và lấy thuốc.

"Biết được thông tin mấy ngày trở lại đây số lượng bệnh nhân đến thăm khám rất đông nên mẹ con tôi tranh thủ đi thật sớm. Do nhà xa, tới bệnh viện lúc 6h30 đã rất đông người đăng ký chờ khám.

Trải qua nhiều thủ tục, đến khoảng 9h hai mẹ con tôi được ngồi chờ trước phòng lấy máu xét nghiệm, tuy nhiên hôm nay tại khu vực này rất đông, gần như quá tải nên phải hơn nửa tiếng sau đó mới tới lượt", chị Minh nói.

Không chỉ ở Bệnh viện Nhi trung ương, tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) lượng bệnh nhi cũng tăng đột biến. Bác sĩ Vũ Thị Mai, khoa nhi Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết hiện khoa đang điều trị cho khoảng 90-120 bệnh nhi. Mỗi ngày khoa nhi bệnh viện tiếp nhận gần 150 bệnh nhi đến thăm khám và có khoảng 30 bệnh nhân được chỉ định nhập viện điều trị.

Bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Từng thăm khám tại Bệnh viện Nhi trung ương, có chỉ định nhập viện nhưng do quá tải nên được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn, chị Đ.B.N. (Hà Nội) cho hay con gái 3 tuổi vừa đi học mầm non được 2 tháng thì ốm đến 4-5 lần. Ngày 21-9, chị cho con khám tại Bệnh viện Nhi trung ương và được kê thuốc về nhà. 2 ngày tiếp theo, con gái chị N. liên tục sốt rất cao.



"Bé được uống hạ sốt nhưng có lúc uống không hạ, có lúc uống chỉ hạ trong thời gian ngắn, nên gia đình đưa con đến Bệnh viện Nhi trung ương. Dù được bác sĩ chỉ định nhập viện, nhưng do bệnh viện bị quá tải nên lại phải chuyển bé sang Bệnh viện Thanh Nhàn", chị N. nói.

Theo các bác sĩ, trẻ nhập viện chủ yếu do sốt vi rút, nhiễm khuẩn đường hô hấp… Bên cạnh đó, còn do thời tiết thay đổi và hiện tại là lúc giao mùa, là thời điểm phát triển một số bệnh do vi khuẩn, vi rút. Trẻ đi học tiếp xúc nhiều, đặc biệt tiếp xúc nguồn lây bệnh dẫn đến tỉ lệ mắc gia tăng.

Để chăm sóc trẻ trong thời điểm giao mùa, dịch bệnh truyền nhiễm tăng cao, các bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chăm sóc tại nhà nên vệ sinh thường xuyên đường hô hấp trên, vùng mũi vùng họng nơi cửa ngõ vi khuẩn, vi rút bám đầu tiên. Đồng thời, tăng cường miễn dịch cho trẻ, ăn đủ vi chất, sinh hoạt khoa học, đi ngủ sớm, cách ly với các bạn có dấu hiệu bệnh truyền nhiễm.

Bệnh nhi nằm ngủ tạm trên ghế tại sảnh C Bệnh viện Nhi trung ương - Ảnh: NGUYÊN BẢO





Bệnh nhân đợi lấy mẫu số thứ tự 1.111 đến 1.113 vào phòng D125 lúc 10h05 sáng 21-9 - Ảnh: NGUYÊN BẢO