Bệnh nhân hô hấp nhập viện tăng chóng mặt

Bác sĩ Trần Nguyên Khôi, Phó trưởng Khoa Khám bệnh-Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM), cho hay gần đây, số trẻ bị viêm hô hấp cấp đến khám tăng đột biến.

Mỗi ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 tiếp nhận hơn 4.500 lượt bệnh nhân khám ngoại trú, trong đó bệnh hô hấp gần 1.800 ca - ứớc tính tăng 10-20% so với bình thường. Theo bác sĩ Khôi, nhiều phụ huynh thường nhầm lẫn giữa cảm lạnh và cúm mùa. Cảm lạnh chỉ gây sốt nhẹ, ho, sổ mũi, thường khỏi sau 5–7 ngày và ít biến chứng. Ngược lại, cúm mùa có biểu hiện sốt cao đột ngột (39–40 độ), kèm đau cơ, mệt mỏi, biếng ăn, kéo dài 7–10 ngày và dễ gây biến chứng



Theo bác sĩ Khôi, thời điểm từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm là giai đoạn ghi nhận sự gia tăng rõ rệt các bệnh lý viêm đường hô hấp ở trẻ nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh thời tiết mưa bão nhiều, độ ẩm cao như hiện nay. Trẻ dưới 5 tuổi là đối tượng dễ mắc bệnh nặng nhất do hệ miễn dịch còn non yếu. Trẻ thường nhập viện với các triệu chứng như sốt cao, ho, khò khè, khó thở, bỏ bú hoặc quấy khóc liên tục. Trong đó, 10-20% trẻ bị viêm hô hấp dưới cần nhập viện để điều trị tích cực.



Ngoài yếu tố thời tiết, việc trẻ quay trở lại trường học sau kỳ nghỉ hè cũng góp phần làm gia tăng nguy cơ lây lan virus do môi trường lớp học kín, tiếp xúc gần. Các yếu tố khác như điều kiện sống chật chội, thiếu thông thoáng hoặc để trẻ nhiễm lạnh cũng làm tăng nguy cơ mắc bệnh. Với các triệu chứng như sốt nhẹ, ho, sổ mũi, phụ huynh có thể chăm sóc trẻ tại nhà 24–48 giờ, giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng, hạn chế tiếp xúc với người bệnh, giữ ấm, vệ sinh mũi họng thường xuyên, đảm bảo dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ. Nếu trẻ có dấu hiệu nặng như sốt cao liên tục, bỏ bú, khó thở, cần đưa đến cơ sở y tế ngay để tránh biến chứng. Sau khi khỏi bệnh, cần kiểm tra và đảm bảo trẻ được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh đường hô hấp như cúm, sởi, phế cầu, Hib…

Riêng Khoa Hô hấp 1 Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang điều trị hơn 180 bệnh nhi. Khu cấp cứu 20 giường luôn trong tình trạng quá tải. Nhiều trẻ phải thở oxy hoặc sử dụng máy hỗ trợ hô hấp áp lực dương. Các bệnh phổ biến gồm viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản và hen suyễn.





Không chỉ trẻ em, người lớn đến khám và nhập viện liên quan các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… cũng có xu hướng gia tăng gần đây.

Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM), số người khám và nhập viện do bệnh hô hấp tăng khoảng 20%