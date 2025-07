Bệnh lý tiềm ẩn khi tinh hoàn đau sau "quan hệ"

TS-BS Trà Anh Duy, Trung tâm Sức khỏe nam giới Men's Health (TP HCM), cho biết tại trung tâm vừa tiếp nhận liên tiếp 2 nam giới đến khám vì tình trạng trên.

Cụ thể, một nam sinh 20 tuổi (TP HCM) đến khám vì đau âm ỉ tinh hoàn trái kéo dài 8 giờ sau lần quan hệ tình dục đầu tiên. Trong khi đó, một người đàn ông 34 tuổi (Bình Thuận) bị đau tinh hoàn phải tái phát nhiều lần sau quan hệ, kèm nóng rát khi tiểu và tinh dịch có máu.

Theo bác sĩ Duy, với trường hợp đầu tiên được xác định do ứ huyết tinh hoàn, tình trạng sinh lý tạm thời do hưng phấn kéo dài không đạt cực khoái. Trường hợp thứ hai được chẩn đoán viêm mào tinh hoàn do nhiễm khuẩn Chlamydia, một bệnh lý lây qua đường tình dục.

Đau tinh hoàn sau quan hệ tình dục là triệu chứng khá phổ biến ở nam giới nhưng thường bị bỏ qua. Đây có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nghiêm trọng như viêm tuyến tiền liệt, giãn tĩnh mạch thừng tinh, trào ngược tinh dịch vào bàng quang hoặc bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bác sĩ Duy khuyến cáo nam giới cần đến bác sĩ thăm khám khi cơn đau kéo dài, lặp lại nhiều lần, kèm theo sưng bìu, sốt, rối loạn tiểu tiện hoặc tinh dịch bất thường. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng ngừa biến chứng.