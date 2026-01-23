Bệnh lây qua đường tình dục gia tăng, trẻ sơ sinh cũng mắc

Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STIs) đang có xu hướng gia tăng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, các bệnh này còn có thể gây biến chứng như vô sinh, ung thư, đồng thời làm tăng nguy cơ lây lan trong xã hội.

PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương

Thông tin trên được PGS-TS Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, chia sẻ bên lề hội nghị khoa học ngành da liễu, nhân kỷ niệm 44 năm thành lập bệnh viện, sáng 23-1.

Theo PGS Doanh, bên cạnh việc mở rộng các phòng khám chuyên đề về vảy nến, năm 2026, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện địa phương phát triển phòng khám chuyên sâu về nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

Đến nay, đã có 6 phòng khám chuyên đề STIs được triển khai tại Nghệ An, Lào Cai, Thanh Hóa, Hải Phòng... Thời gian tới, mô hình này sẽ tiếp tục được nhân rộng tại Ninh Bình, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên.

PGS Doanh nhận định, đây là nhóm bệnh lý phức tạp, có nguy cơ lây lan cao nhưng người mắc thường mang tâm lý e ngại, che giấu bệnh, dẫn đến tự điều trị hoặc tìm đến các cơ sở y tế không chính thống. Việc chậm trễ hoặc điều trị không đầy đủ làm tăng nguy cơ biến chứng, đồng thời khiến bệnh tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Đáng chú ý, xu hướng lây nhiễm HIV hiện nay cũng đã có nhiều thay đổi. "Nếu trước đây, HIV chủ yếu lây qua đường máu thì hiện nay, phần lớn các ca nhiễm mới liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn"- PGS Doanh cho biết.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chuẩn đoán giang mai bẩm sinh. Ảnh: Doãn Tuấn

Bên cạnh đó, bệnh giang mai cũng gia tăng không chỉ ở người lớn mà cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ. Giang mai có thể lây từ mẹ sang con trong thai kỳ nếu người mẹ không được phát hiện và điều trị kịp thời. Trẻ mắc giang mai bẩm sinh có nguy cơ sảy thai, sinh non, tử vong sau sinh hoặc để lại các di chứng nặng nề về thần kinh, xương khớp, thị giác và thính giác.

Trong bối cảnh hành vi tình dục có nhiều thay đổi, PGS Doanh cho rằng việc phát triển các phòng khám chuyên đề STIs tại địa phương sẽ giúp nâng cao hiệu quả tư vấn, quản lý và điều trị. Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ hỗ trợ đào tạo bác sĩ, đồng thời cung cấp một số thuốc và trang thiết bị cho các cơ sở này.

Đại diện bệnh viện cũng cho rằng cần mở rộng phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế đối với nhóm bệnh này, đặc biệt là bệnh giang mai, giúp người dân dễ tiếp cận điều trị hơn.