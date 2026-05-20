Bệnh hiếm gặp khiến nội tạng người phụ nữ chui lên lồng ngực, đè xẹp phổi

Ngày 20/5, thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết đã điều trị thành công cho một trường hợp thoát vị hoành trái gây xẹp hoàn toàn phổi bên trái. Người bệnh là bà N.T.Th. (54 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng ho và khó thở kéo dài suốt nhiều tuần.

Theo người bệnh, các triệu chứng xuất hiện khoảng một tháng trước khi nhập viện. Ban đầu chỉ là cảm giác mệt mỏi, ăn uống kém và ho dai dẳng nên bà nghĩ là bệnh hô hấp thông thường. Tuy nhiên, tình trạng khó thở ngày càng nặng, tăng rõ rệt khi nằm và giảm khi ngồi khiến sinh hoạt hằng ngày bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù đã điều trị nhưng các triệu chứng không cải thiện.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị xẹp phổi do nội tạng chui lên lồng ngực

Qua khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận người bệnh từng có đợt ho kéo dài trước khi khởi phát bệnh. Ngoài ra, bệnh nhân còn có tiền sử sử dụng thuốc giảm đau trong thời gian dài, dẫn đến nhiều rối loạn nội tiết như hội chứng Cushing do thuốc, tăng đường huyết và rối loạn điện giải.

Kết quả chụp MSCT ngực sau đó khiến nhiều người bất ngờ. Nguyên nhân không nằm ở phổi mà là tình trạng thoát vị hoành trái. Đây là bệnh lý xảy ra khi các cơ quan trong ổ bụng di chuyển lên lồng ngực thông qua một lỗ khiếm khuyết ở cơ hoành – lớp cơ đóng vai trò ngăn cách giữa ổ bụng và lồng ngực. Trong trường hợp này, một phần nội tạng đã “chui” lên khoang ngực trái, chiếm gần toàn bộ lồng ngực và chèn ép khiến phổi trái xẹp hoàn toàn.

BS-CKII Cao Minh Thông, khoa Tim mạch, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, đây là bệnh lý hiếm gặp và rất dễ bị bỏ sót do triệu chứng không điển hình.

“Thoát vị hoành chiếm gần toàn bộ lồng ngực trái có thể biểu hiện bằng các triệu chứng hô hấp thông thường như ho, khó thở kéo dài nên dễ nhầm lẫn với bệnh phổi. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, bệnh có thể dẫn đến suy hô hấp hoặc nhiều biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Thông chia sẻ.

Theo chuyên gia, thoát vị hoành có thể liên quan đến yếu tố bẩm sinh nhưng nhiều trường hợp chỉ biểu hiện ở tuổi trưởng thành khi áp lực ổ bụng tăng cao do ho mạnh kéo dài, chấn thương hoặc gắng sức...

Phổi của bệnh nhân trước và sau điều trị

Khi cơ hoành xuất hiện điểm yếu hoặc lỗ khuyết, các cơ quan như dạ dày, ruột hoặc mạc nối có thể di chuyển lên lồng ngực. Tình trạng này không chỉ chèn ép phổi gây khó thở mà còn có nguy cơ xoắn nghẹt tạng, suy hô hấp hoặc đe dọa tính mạng nếu không được xử trí sớm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật chủ động cho người bệnh. Ê-kíp tiến hành giải phóng túi thoát vị, đưa các tạng trở về ổ bụng đúng vị trí và tái tạo lại cơ hoành.

Song song với phẫu thuật, người bệnh được kết hợp điều trị nội khoa, vật lý trị liệu hô hấp và hỗ trợ dinh dưỡng để phục hồi chức năng phổi. Sau 5 ngày điều trị, phổi trái đã nở trở lại, tình trạng khó thở cải thiện rõ rệt. Người bệnh có thể sinh hoạt gần như bình thường.

Theo BS.CKII Cao Minh Thông, nhiều người thường chủ quan với các triệu chứng ho hoặc khó thở kéo dài vì nghĩ chỉ là viêm hô hấp thông thường. Trong khi đó, một số bệnh lý nguy hiểm như thoát vị hoành, tràn dịch màng phổi hay khối u trung thất cũng có thể biểu hiện tương tự.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên xem nhẹ những dấu hiệu như ho dai dẳng, khó thở kéo dài, tức ngực hoặc khó thở tăng khi nằm. Đây có thể là cảnh báo của các bệnh lý nghiêm trọng cần được thăm khám chuyên sâu.

Việc khám sức khỏe định kỳ và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh như CT-scanner hoặc MRI đóng vai trò quan trọng trong phát hiện sớm bệnh lý, đặc biệt ở những trường hợp triệu chứng kéo dài nhưng điều trị thông thường không cải thiện.