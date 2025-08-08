Bệnh Chikungunya thế nào ở Việt Nam?

Báo Sài Gòn giải phóng cho biết, theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu (ECDC), từ đầu năm đến nay, thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca mắc Chikungunya, với 90 trường hợp tử vong. Riêng tại Trung Quốc, từ cuối tháng 6 đến nay, đã có khoảng 7.000 ca mắc tập trung chủ yếu tại tỉnh Quảng Đông. Quốc gia này cam kết triển khai các biện pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Chikungunya.

Bệnh Chikungunya do muỗi vằn là trung gian truyền bệnh. Ảnh minh họa: Shutterstock

Đến tháng 7, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo cần hành động khẩn cấp để ứng phó với sự trở lại của dịch bệnh này, trong bối cảnh các ổ dịch tại nhiều đảo quốc châu Phi trên Ấn Độ Dương đang lan rộng.

Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Chikungunya không phải là bệnh mới, từng được ghi nhận từ năm 1975. Tuy nhiên qua hệ thống giám sát trọng điểm của Quốc gia, nhiều năm liền chúng ta chỉ ghi nhận một vài trường hợp bệnh lẻ tẻ, không bùng phát thành dịch. Vì vậy, dịch bệnh Chikungunya có lẽ còn rất xa lạ với hầu hết người dân Việt Nam.

Chia sẻ thêm với báo Sài Gòn giải phóng, bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM, nhấn mạnh "Chikungunya là bệnh lành tính, rất hiếm có biến chứng nặng. Người dân không nên quá lo lắng nhưng cần chủ động phòng bệnh".

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM cảnh báo, triệu chứng của Chikungunya thường xuất hiện sau 3–7 ngày kể từ khi bị muỗi mang virus đốt. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Ngoài các triệu chứng thông thường, ở thể nặng, người bệnh có thể bị đau dữ dội, sưng khớp, thậm chí uốn cong người do đau – nên bệnh còn có tên gọi dân gian là "makonde".

Chikungunya từng gây ra các đợt dịch lớn tại châu Phi, châu Á và từng lan rộng tại Campuchia năm 2020, với khoảng 1.700 ca mắc ở 15 tỉnh, thành. Thời điểm đó, Việt Nam cũng đã tăng cường giám sát dịch, nhất là tại khu vực biên giới.

Hiện nay, các biện pháp phòng bệnh Chikungunya tương tự sốt xuất huyết, bao gồm: loại bỏ nơi sinh sản của muỗi, diệt lăng quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước, sử dụng kem chống muỗi, nhang xua muỗi, mặc quần áo dài tay và ngủ mùng. Người dân cần đến cơ sở y tế khi có các biểu hiện như sốt cao đột ngột, nhức đầu, đau khớp, buồn nôn… để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.