Bên trong căn hộ trị giá hơn 8 tỷ đồng của diễn viên Huỳnh Hồng Loan

Với Huỳnh Hồng Loan, căn hộ không đơn thuần là một tài sản mà còn là dấu mốc của hành trình trưởng thành. Nữ diễn viên nhớ lại những ngày đầu vào nghề với nhiều khó khăn. Vì vậy, việc có một nơi để gọi là "nhà" khiến cô càng trân trọng những cơ hội và nỗ lực của bản thân trong nhiều năm qua.