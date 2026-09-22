Bên trong "bệnh viện vệ tinh" 350 giường hướng tới mô hình AI First Hospital tại TP.HCM: Rộng 40.000m2 diện tich sàn, có 28 khoa lâm sàng - cận lâm sàng, quy tụ hơn 500 giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ

Một bệnh viện vô cùng được mong đợi, xịn sò từ cơ sở vật chất tới chất lượng chuyên môn!

Đó chính là Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng!

Theo thông tin từ VTC News, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng chính thức khánh thành tại TP.HCM vào ngày 20/9, tại số 1 đường số 10, Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM, đánh dấu bước phát triển theo mô hình kết hợp giữa đào tạo, nghiên cứu và khám, chữa bệnh. Bệnh viện đồng thời định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt động chuyên môn, hướng tới mô hình "AI First".

Ảnh: Page Thông tin Chính phủ

Tuổi trẻ đưa tin, Bệnh viện được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh ngày 15-6-2026. Theo giới thiệu của đơn vị, bệnh viện được phát triển từ Bệnh viện Vạn Phúc City và đầu tư lại theo mô hình Viện - Trường, gắn với Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Cơ sở này có diện tích sàn 38.000m², quy mô 350 giường, gồm 28 khoa và hai đơn vị chuyên môn. Trong đó có 22 khoa lâm sàng, chuyên khoa và sáu khoa cận lâm sàng, hỗ trợ. Hai đơn vị chuyên môn là thận nhân tạo và tiêm chủng.

Các khoa của bệnh viện trải rộng từ cấp cứu, hồi sức tích cực, tim mạch, thần kinh, đột quỵ, hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp, nhi và sản phụ khoa. Khối ngoại khoa có ngoại tổng hợp, chấn thương chỉnh hình, ngoại thần kinh, tiêu hóa, gan mật tụy, lồng ngực, mạch máu và tiết niệu.

Ảnh: Page Thông tin Chính phủ

Bệnh viện còn có các khoa phục hồi chức năng, y học cổ truyền, mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, dinh dưỡng và phẫu thuật tạo hình, thẩm mỹ. Khối cận lâm sàng gồm chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, xét nghiệm, dược, kiểm soát nhiễm khuẩn và giải phẫu bệnh.

Tại khu phẫu thuật, bệnh viện trang bị C-arm 3D Cios Spin của Siemens. Thiết bị có thể tạo ảnh hai chiều và ba chiều ngay trong ca mổ, giúp bác sĩ xác định vị trí can thiệp trong phẫu thuật cột sống, thần kinh và chấn thương chỉnh hình. Ngoài ra, robot định vị Navigation được dùng để hỗ trợ lập kế hoạch và định vị trong phẫu thuật sọ não, thần kinh.

Khu chẩn đoán hình ảnh có máy CT 128 lát cắt, thời gian quay được bệnh viện công bố khoảng 0,3 giây và độ phân giải đến 0,24mm. Các thiết bị khác gồm máy cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla của Philips, hệ thống X-quang kỹ thuật số treo trần, máy đo mật độ xương và siêu âm màu 3D, 4D.

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính Philips Ingenuity CT 128 lát cắt, có tốc độ vòng quay 0,33 giây - Ảnh: TRỌNG NHÂN (Tuổi Trẻ)

Khối thận nhân tạo có máy lọc máu HDF Online, máy chạy thận HD và hệ thống xử lý nước RO đạt chuẩn CE. Dây chuyền xét nghiệm tự động phục vụ huyết học, truyền máu, sinh hóa, miễn dịch, vi sinh, ký sinh trùng và sinh học phân tử. Bệnh viện cũng có thiết bị điện não, điện cơ, Holter tim, Holter huyết áp, máy đo chức năng hô hấp cùng hệ thống vật lý trị liệu bằng sóng ngắn, laser, siêu âm và giường kéo giãn.

Đại diện Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết một hướng phát triển trong thời gian sắp tới là mô hình "AI First Hospital". Trí tuệ nhân tạo dự kiến được dùng để hỗ trợ tiếp nhận, sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi người bệnh sau điều trị.

Trước đó, bệnh viện được phê duyệt làm bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Một số đơn vị hợp tác chuyên môn gồm Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Bệnh viện Lê Văn Thịnh.