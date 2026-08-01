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Bello Eyewear hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính Ray-Ban, Oakley,... chính hãng

Ánh Dương
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Hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính mắt do EssilorLuxottica phân phối chính thức tại Bello Eyewear được áp dụng cho toàn bộ các sản phẩm kính mắt, mắt kính chính hãng các thương hiệu thuộc tập đoàn EssilorLuxottica Pháp - Ý.

Các thương hiệu kính mắt chính hãng như Armani Exchange, Burberry, Coach, Ferrari Scuderia, Giorgio Armani, Jimmy Choo, Michael Kors, Miraflex, Miu Miu, Oakley, Oliver Peoples, Prada, Prada Linea Rossa, Ray-Ban, Swarovski, Tiffany & Co., Versace, Vogue Eyewear,… được phân phối và bảo hành chính thức tại Việt Nam bởi công ty TNHH EssilorLuxottica Việt Nam (đại diện chính thức của tập đoàn EssilorLuxottica Pháp-Ý tại Việt Nam) và được tiếp nhận bảo hành, bán lẻ chính thức tại chuỗi hệ thống cửa hàng mắt kính Bello Eyewear (dành cho các khách hàng mua tại Bello Eyewear).

1. Kiểm tra thông tin sản phẩm bằng mã QR CODE:

Bello Eyewear hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính Ray-Ban, Oakley,... chính hãng - Ảnh 1.

2. Hướng dẫn kích hoạt bảo hành sản phẩm

- Cách 1: Kích hoạt bảo hành bằng cách nhắn tin SMS:

Mở mục nhắn tin SMS trên điện thoại di động và soạn tin theo cú pháp:

CK mã SMS gửi 8077

- Cách 2: Kích hoạt bảo hành bằng cách quét mã phủ cào

Bello Eyewear hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính Ray-Ban, Oakley,... chính hãng - Ảnh 2.

- Cách 3: Kích hoạt bảo hành bằng link đăng nhập (Áp dụng cho trường hợp khách hàng không thể kích hoạt bằng cách 1 và cách 2, hoặc trường hợp mã code bị lỗi khi quét):

Bước 1: Khách hàng vui lòng cung cấp mã số tem và liên hệ Hotline Hà Nội 024.6686.9898 hoặc Thành phố Hồ Chí Minh 028.6672.1868 của Bello Eyewear (dành cho khách hàng mua kính tại Bello Eyewear) để được hỗ trợ nhận đường link kích hoạt.

Bước 2: Đăng nhập vào đường link kích hoạt như ví dụ bên dưới, và chọn cập nhật thông tin.

Đăng nhập link kích hoạt (được gửi từ bộ phận chăm sóc khách hàng) như ví dụ.

Chọn "Update information" để cập nhật thông tin và kích hoạt bảo hành.

Bello Eyewear hướng dẫn kiểm tra và kích hoạt bảo hành kính Ray-Ban, Oakley,... chính hãng - Ảnh 3.

Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua hàng.

EssilorLuxottica Việt Nam bảo hành qua chuỗi cửa hàng bán lẻ chính hãng (như Bello Eyewear Hà Nội & Thành phố Hồ Chí Minh: Ray-Ban Certified Store & Oakley Certified Reseller)

Chính sách bảo hành đầy đủ và chi tiết kính Ray-Ban, Oakley, Prada, Burberry, Miu Miu,… chính hãng từ EssilorLuxottica tại Bello Eyewear được đăng tải trên các bài viết riêng.

Liên hệ tư vấn cùng chuyên gia được EssilorLuxottica chứng nhận tại Bello Eyewear ngay hôm nay:

- Mrs.Hà 0946.74.5959 - 0948.74.5959 - Zalo Thu Hà: https://zalo.me/0948745959

- Zalo OA Bello Eyewear: https://go.bello.vn/zalo-oa-bello-eyewear - Website: https://bello.vn/

Mua hàng, trải nghiệm trực tiếp tại 2 địa chỉ chính thức của Bello tại và Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bello Lê Thái Tổ: số 46 Lê Thái Tổ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hotline: 024.6686.9898.

- Bello Trần Quang Khải: số 245 Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Hotline: 028.6672.1868.

Bello Eyewear là chuỗi cửa hàng hệ thống kính mắt, mắt kính hàng hiệu chính hãng, phân phối chính thức tại Việt Nam. Bello Eyewear vinh dự là đối tác chính thức, chuỗi cửa hàng được chứng nhận bởi Cartier, Montblanc, Gucci Eyewear Authorized Dealer, Oakley Certified Reseller, Ray-Ban Certified Store ở cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, đối tác chiến lược các thương hiệu tròng kính, mắt kính cao cấp Essilor, Nikonlenswear (Tròng kính Nikon chính hãng) và nhiều thương hiệu kính chất lượng khác như Prada, Prada Linea Rossa, Miu Miu, Burberry,… tại Việt Nam.

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Đường dây nóng: 0943 113 999

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