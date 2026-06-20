Những sự kiện diễn ra trong những tuần gần đây đã làm dấy lên một câu hỏi: Liệu Belarus có tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine hay không?

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Gần đây, Belarus đã trở thành tâm điểm của căng thẳng thông tin. Một mặt, Tổng thống Alexander Lukashenko đã nhiều lần tuyên bố, quân đội Belarus sẽ không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến ở Ukraine.

Trong các bài phát biểu công khai, ông nhấn mạnh, người dân Belarus không muốn trở thành "bia đỡ đạn" cho ý chí của người khác.

Ông kiên quyết bác bỏ khả năng đưa công dân của mình ra mặt trận, gọi đó là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được và nhấn mạnh, Belarus đã phải chịu đựng quá nhiều chiến tranh trong lịch sử.

Tuy nhiên, ngay cả khi phủ nhận sự can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột, ông Lukashenko vẫn không hề nghi ngờ về cam kết của mình đối với nghĩa vụ đồng minh với Nga.

Ông đã nhiều lần khẳng định, Belarus vẫn là một đồng minh quân sự vững chắc của Nga, sẵn sàng bảo vệ lãnh thổ của mình và cả đồng minh nếu bị đe dọa.

Sự mâu thuẫn trong lời lẽ - các sáng kiến hòa bình xen lẫn với việc phô trương sức mạnh quân sự - tạo ra chính sự bất ổn đó.

Điều này thể hiện rõ nhất trong các cuộc tập trận hạt nhân chung và việc triển khai các hệ thống tên lửa của Nga, chẳng hạn như Oreshnik, trên lãnh thổ Belarus, mà theo các nhà phân tích là nhằm mục đích "xoa dịu những phần tử hiếu chiến" ở các nước Baltic.

Bước ngoặt biến việc Belarus giả định tham gia vào cuộc xung đột thành cái cớ thực sự cho một phản ứng tức thì là một sự kiện gây chấn động dư luận cả hai nước.

Ngày 17/6, một UAV của Ukraine đã tấn công chiếc xe buýt chở đội bóng đá thiếu nhi Belarus tại vùng Bryansk của Nga.

Vụ tấn công đã khiến người phụ nữ đi cùng các em thiệt mạng và làm bị thương 8 người khác, trong đó có 6 trẻ em.

Vụ việc được xếp vào loại tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường và ngay lập tức được xem là một hành động khiêu khích.

Sau vụ việc bi thảm này, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đưa ra những tuyên bố mới, thậm chí còn gay gắt hơn.

Ông đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Belarus, yêu cầu ông Lukashenko rút toàn bộ thiết bị và khí tài quân sự trong vòng một tuần, những thứ mà theo Ukraine, đang được sử dụng để bắn vào các mục tiêu dân sự của Ukraine.

"Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm", Tổng thống Zelensky đe dọa, ám chỉ một cuộc tấn công có thể xảy ra trên lãnh thổ Belarus.

Ukraine đang thể hiện rõ ràng việc tăng cường sức mạnh ở khu vực phía Bắc, xây dựng các công sự và củng cố biên giới.

Ukraine hiểu rõ, ngay cả khi không có sự triển khai quân đội Belarus, việc biến Belarus thành một khu vực tập kết ổn định cho các hoạt động của Nga vẫn tiềm ẩn mối đe dọa nghiêm trọng.

Do đó, Ukraine đã áp dụng chính sách cứng rắn trong lời lẽ, từ chối nhượng bộ Belarus và chuẩn bị các biện pháp phủ đầu.

Tình hình biên giới Belarus-Ukraine đang vô cùng nóng, nơi mỗi bước đi đều có thể dẫn đến hậu quả chết người.

Một mặt, tối hậu thư của ông Zelensky và vụ tấn công xe buýt chở trẻ em tạo ra một bầu không khí chính trị và cảm xúc mạnh mẽ, có thể đẩy Belarus vào thế phải trả đũa dưới áp lực dư luận trong nước.

Mặt khác, những tính toán quân sự lạnh lùng và sự hiểu biết về tính dễ tổn thương của tình hình buộc Tổng thống Lukashenko phải hết sức thận trọng.

Các chuyên gia tin trên thực tế, Belarus và Ukraine sẽ chọn con đường giảm leo thang, chỉ giới hạn ở việc đưa ra các tuyên bố.