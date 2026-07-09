Belarus cấp tốc nhận thêm tiểu đoàn xe tăng T-72BM2 giữa căng thẳng với Ukraine

Quân đội Belarus đã nhận được một tiểu đoàn xe tăng T-72BM2 hiện đại hóa, bao gồm tổng cộng 30 chiếc.

Trang thiết bị mới đã được chuyển giao cho Lữ đoàn Vệ binh Cơ giới Độc lập số 11, đóng quân tại thành phố Slonim, vùng Grodno.

Việc hiện đại hóa các xe tăng được thực hiện tại Nhà máy sửa chữa số 140. Các chuyên gia của đơn vị đã xây dựng tài liệu thiết kế và tiến hành nâng cấp.

Xe tăng T-72BM2 do Belarus cải tiến lần đầu tiên được đưa vào sử dụng từ tháng 7/2022. Kể từ đó, một số lượng nhỏ chiến xa loại này đã được đưa vào vận hành thử nghiệm trong quân đội.

Giới phân tích cho rằng chiếc phiên bản T-72BM2 được thiết kế dựa trên kinh nghiệm sử dụng phương tiện thiết giáp trong các cuộc xung đột vũ trang hiện đại. Tuy nhiên, những bức ảnh đăng tải không cho thấy bất kỳ biện pháp bảo vệ nào chống lại máy bay không người lái.

Xe tăng T-72BM2 của Quân đội Belarus

Khi được nâng cấp lên cấp độ T-72BM2, xe tăng T-72B sẽ có thêm hệ thống điều khiển hỏa lực được cải tiến, bao gồm kính ngắm đa kênh mới với kênh hình ảnh quang học và hồng ngoại, kênh điều khiển tên lửa và thiết bị đo khoảng cách bằng laser.

Bộ cảm biến cũng đã được cập nhật để cải thiện độ chính xác khi bắn, bao gồm cảm biến thời tiết, cảm biến gió, độ nghiêng, độ lắc và nhiệt độ.

Một máy tính đạn đạo mới cũng được lắp đặt, tự động hiệu chỉnh kính ngắm trong quá trình bắn, và chế độ kép đã được triển khai, cho phép chỉ huy xe tăng điều khiển vũ khí và khai hỏa.

Xe tăng này cũng được trang bị khí tài giám sát hình ảnh quang học và ảnh nhiệt hiện đại dành cho chỉ huy và lái xe, cũng như một động cơ diesel phụ trợ đảm bảo hoạt động của các hệ thống chính mà không cần khởi động động cơ chính.

Một đặc điểm khác của T-72BM2 là hệ thống giáp phản ứng nổ (ERA) mới. Mặc dù bề ngoài giống với Relikt của Nga, nhưng đây là sản phẩm do Belarus phát triển.

Tuy nhiên, cách bố trí ERA mới có vẻ không mấy hiệu quả và để lại những khu vực không được bảo vệ diện tích lớn đáng kể ở phần phía trước trên của thân xe, cũng như khu vực "cổ" và ở phần phía trước bên trên của tháp pháo.