'Bé' Xuân Mai giờ ra sao sau hơn 20 năm rời xa showbiz?

Từng là "thần đồng âm nhạc" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, "bé" Xuân Mai nay có cuộc sống bình dị tại Mỹ.

Những ngày qua, sự trở lại của Xuân Mai trong dự án âm nhạc cùng Xuân Nghi khiến nhiều khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X không khỏi bồi hồi. Sau hơn 20 năm gần như vắng bóng, “bé” Xuân Mai ngày nào nay đã là bà mẹ ba con với cuộc sống bình dị tại Mỹ.

‘’Thần đồng âm nhạc‘’ nổi đình đám

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995 trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cô là con gái ca sĩ Tuấn Cảnh và nghệ sĩ guitar Thu Thu. Được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, Xuân Mai sớm bộc lộ năng khiếu và nổi tiếng khi mới hơn 2 tuổi.

Xuân Mai từng là “thần đồng âm nhạc” nổi tiếng khắp cả nước với loạt ca khúc thiếu nhi như Con cò bé bé, Cháu yêu bà, Một con vịt,..

5 tuổi, Xuân Mai thực hiện liveshow riêng và biểu diễn trước hàng nghìn khán giả. Thời điểm đó, Xuân Mai trở thành một trong những cái tên đình đám, thậm chí còn vượt qua nhiều nghệ sĩ trưởng thành về mức độ nổi tiếng. Mỗi lần xuất hiện, cô bé luôn được khán giả vây quanh.

Trong sự nghiệp, Xuân Mai từng phát hành tới 30 album. Đặc biệt, băng Con cò bé bé từng là sản phẩm bán chạy nhất với giá 32 nghìn đồng/cuốn.

Giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Xuân Mai theo gia đình sang Mỹ định cư từ năm 9 tuổi. Tại đây, Xuân Mai không có điều kiện hoạt động nghệ thuật thường xuyên.

Năm 2009, Xuân Mai từng trở về Việt Nam với ý định phát triển sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, nổi tiếng sớm lại là rào cản lớn đối với Xuân Mai. Khán giả luôn nhắc đến cô với những bài hát dành cho các bé và không chấp nhận với việc “bé Xuân Mai” ngày nào có sự thay đổi lớn về cả ngoại hình lẫn giọng hát. Sau một thời gian ngắn, Xuân Mai quyết định trở lại Mỹ và lựa chọn cuộc sống kín tiếng.

Làm nail cùng chồng để nuôi 3 con

Ở tuổi 21, Xuân Mai kết hôn với một Việt kiều Mỹ. Sau đó, cô lần lượt sinh 3 người con trong thời gian ngắn. Nữ ca sĩ từng chia sẻ việc sinh các con gần nhau là lựa chọn có chủ đích để sau này thuận tiện chăm sóc và đưa đón các con đi học.

Hiện Xuân Mai sống cùng chồng, ba con và mẹ ruột tại bang Ohio (Mỹ). Sau nhiều năm làm các công việc khác nhau để mưu sinh, vợ chồng cô hiện làm tại một tiệm nail.

Sau hơn 20 năm định cư tại Mỹ, Xuân Mai hiện có cuộc sống bình dị bên chồng và ba con.

Mỗi ngày, nữ ca sĩ cùng chồng đến tiệm từ sáng sớm. Ngoài làm móng, cô còn nhận thêm nối mi và hỗ trợ nhiều công việc khác để tăng thu nhập. Sau giờ làm, cả hai trở về chăm sóc ba con nhỏ và san sẻ việc nhà với mẹ ruột.

Xuân Mai từng chia sẻ việc sinh 3 con trong thời gian ngắn không khiến cô áp lực về tinh thần vì luôn có chồng và mẹ đồng hành. Điều khiến cô trăn trở nhiều hơn là bài toán kinh tế khi phải nuôi gia đình đông thành viên trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại Mỹ ngày càng tăng.

Dù vậy, vợ chồng nữ ca sĩ vẫn cố gắng dành thời gian nghỉ để đưa các con đi cắm trại, câu cá hoặc dã ngoại nhằm lưu giữ những kỷ niệm tuổi thơ cho các bé.

Trước khi làm nail, Xuân Mai từng trải qua nhiều công việc khác nhau như phụ quán phở, bán điện thoại... để trang trải cuộc sống. Trong một số chia sẻ, cha cô - ca sĩ Tuấn Cảnh cũng cho biết con gái từng làm việc trong lĩnh vực ngân hàng tại bang Ohio và phải cân bằng giữa công việc với việc chăm sóc ba con nhỏ.

Mới đây, Xuân Mai gây chú ý khi trở lại âm nhạc trong dự án kết hợp cùng Xuân Nghi, đánh dấu màn tái xuất sau hơn hai thập kỷ vắng bóng khỏi showbiz

Sau 3 lần sinh nở, Xuân Mai tăng cân đáng kể. Những bức ảnh đời thường bị lan truyền trên mạng từng khiến cô nhận không ít bình luận kém tích cực về ngoại hình.

Nữ ca sĩ thừa nhận đã có thời gian mặc cảm, tự ti. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của chồng và mẹ, cô dần lấy lại cân bằng. Theo Xuân Mai, điều quan trọng nhất hiện nay không phải vẻ ngoài hay sự nổi tiếng mà là gia đình luôn bình an, hạnh phúc.

Khác với nhiều nghệ sĩ, Xuân Mai gần như không chia sẻ đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Từ năm 2022, cô cũng hạn chế cập nhật thông tin và lựa chọn giữ sự riêng tư cho tổ ấm nhỏ.

Mới đây, Xuân Mai khiến nhiều khán giả bất ngờ khi tái xuất âm nhạc sau hơn 20 năm, kết hợp cùng người bạn thân Xuân Nghi trong dự án mới. Màn trở lại của hai “biểu tượng tuổi thơ” nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả.

Chia sẻ sau khi MV ra mắt, Xuân Mai cho biết cô đã không cầm được nước mắt khi xem thành phẩm vì quá nhiều cảm xúc ùa về. Màn trở lại của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, những người đã gắn bó với giọng hát của cô suốt hơn 20 năm qua.