"Bé Xuân Mai" đình đám gặp gánh nặng kinh tế, làm nail cùng chồng mưu sinh ở Mỹ

Rời xa ánh đèn sân khấu, cuộc sống hiện tại của Xuân Mai đã thay đổi rất nhiều.

Từng là "thần đồng âm nhạc" gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu khán giả Việt qua những ca khúc như Con cò bé bé , Cháu yêu bà , Một con vịt ..., Xuân Mai nay đã có cuộc sống hoàn toàn khác ở Mỹ.

Sau hơn 20 năm định cư ở Mỹ, nữ ca sĩ cùng chồng làm việc tại một tiệm nail ở bang Ohio để trang trải cuộc sống và nuôi 3 con nhỏ. Dù đối mặt với nhiều áp lực về tài chính, cô vẫn chọn cách sống kín tiếng, hài lòng với mái ấm bình yên bên gia đình.

Xuân Mai bên chồng và các con

Từ "thần đồng âm nhạc" nổi tiếng khắp cả nước đến biểu tượng tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh năm 1995 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha cô là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu. Được tiếp xúc với âm nhạc từ rất sớm, Xuân Mai đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt khi mới hơn 2 tuổi.

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô bé sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nụ cười trong trẻo đã trở thành hiện tượng hiếm có của làng nhạc Việt. Hàng loạt album thiếu nhi mang tên Xuân Mai liên tục được phát hành và bán chạy trên thị trường. Những bài hát như Con cò bé bé , Cháu lên ba , Cháu yêu bà , Bắc kim thang , Một con vịt ... vang lên khắp các gia đình, trường học và trở thành ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Xuân Mai là "thần đồng âm nhạc" đình đám bậc nhất những năm cuối thập niên 1990 - đầu 2000

Xuân Mai từng phát hành hàng chục album thiếu nhi và thực hiện liveshow riêng khi còn rất nhỏ - điều hiếm có đối với một ca sĩ nhí thời điểm đó. Không chỉ sở hữu chất giọng trong trẻo, cô còn ghi dấu ấn bởi sự hồn nhiên, tự nhiên trên sân khấu, tạo nên sức hút đặc biệt suốt nhiều năm liền.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 9 tuổi, Xuân Mai cùng mẹ sang Mỹ định cư. Việc thay đổi môi trường sống khiến cô dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung học tập và hòa nhập với cuộc sống mới.

Nhiều năm sau đó, cái tên Xuân Mai vẫn được khán giả nhắc đến với sự yêu mến. Những ca khúc thiếu nhi của cô tiếp tục được mở trên nhiều nền tảng và trở thành "tuổi thơ" của không ít người Việt.

Thời gian gần đây, Xuân Mai bất ngờ tái xuất âm nhạc sau hơn hai thập kỷ vắng bóng khi kết hợp cùng người bạn thân Xuân Nghi trong dự án mới. Sự trở lại của hai "biểu tượng tuổi thơ" nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả, bởi sau nhiều năm "ở ẩn", công chúng mới có dịp thấy lại "bé Xuân Mai" ngày nào với hình ảnh trưởng thành, đằm thắm hơn.

Xuân Mai tái xuất showbiz bằng MV kết hợp với Xuân Nghi

Chia sẻ trong ngày trở lại, Xuân Mai xúc động: " Tôi cứ nghĩ mình sẽ bình tĩnh khi xem MV…Nhưng tôi đã dối lòng. Tôi khóc gần như từ đầu đến cuối. Đã có rất nhiều cảm xúc ùa về chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Có những khoảnh khắc tôi cười, có những lúc tôi nghẹn lại… vì mọi thứ cuối cùng cũng trở thành hiện thực".

Làm nail cùng chồng để nuôi 3 con, áp lực lớn nhất là chuyện cơm áo

Hơn hai thập kỷ kể từ khi sang Mỹ định cư, Xuân Mai đã rời xa ánh đèn sân khấu để xây dựng cuộc sống bình dị bên gia đình. Hiện cô cùng chồng làm việc tại một tiệm nail ở bang Ohio, nơi công việc hằng ngày gắn với những dịch vụ làm đẹp thay vì những buổi biểu diễn như trước đây.

Xuân Mai và ông xã cùng làm nail để trang trải cuộc sống

Ngày nào cũng vậy, nữ ca sĩ thức dậy từ sớm để đến tiệm cùng chồng. Ngoài làm móng, cô còn tranh thủ nhận thêm nhiều việc khác như nối mi hay hỗ trợ các công việc trong tiệm nhằm cải thiện thu nhập. Tan ca, cả hai lại nhanh chóng trở về nhà để chăm sóc ba con nhỏ, đồng thời san sẻ việc nhà để mẹ ruột - nghệ sĩ Thu Thu có thời gian nghỉ ngơi sau một ngày trông các cháu.

Xuân Mai cho biết việc liên tiếp sinh ba con trong thời gian ngắn không tạo áp lực quá lớn về tinh thần bởi cô luôn có chồng và mẹ ở bên hỗ trợ. Điều khiến nữ ca sĩ trăn trở nhiều hơn chính là bài toán tài chính khi phải nuôi một gia đình đông thành viên trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tại Mỹ ngày càng đắt đỏ.

Chính vì vậy, vợ chồng cô đều chăm chỉ làm việc để đảm bảo cuộc sống. Dẫu bận rộn, cả hai vẫn cố gắng dành những ngày nghỉ hiếm hoi đưa các con đi cắm trại, câu cá hoặc dã ngoại để lưu giữ những kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

Cá con của Xuân Mai thường được bố mẹ đưa đi cắm trại, dã ngoại

Khác với nhiều nghệ sĩ thường xuyên cập nhật cuộc sống trên mạng xã hội, Xuân Mai lựa chọn sự kín đáo. Cô hiếm khi chia sẻ hình ảnh hay những câu chuyện về gia đình vì mong muốn giữ gìn không gian riêng tư.

Sau khi sinh con, nữ ca sĩ từng tăng cân đáng kể. Những bức ảnh bị chụp lén rồi lan truyền trên mạng, kèm theo các bình luận thiếu thiện chí, từng khiến cô mặc cảm và chịu không ít tổn thương. May mắn, trong khoảng thời gian đó, chồng và mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc, giúp cô vượt qua sự tự ti và dần lấy lại sự cân bằng.

Sau thời gian tự ti vì diện mạo thay đổi, Xuân Mai giờ đã dần lấy lại sự cân bằng

Nhìn lại hành trình đã qua, Xuân Mai thừa nhận cuộc sống hiện tại không tránh khỏi những khó khăn, nhưng cô chưa từng nuối tiếc vì đã rời xa thời kỳ đỉnh cao. Với nữ ca sĩ, những lựa chọn năm xưa đã mang đến cho cô một mái ấm trọn vẹn cùng người chồng yêu thương và các con, đó mới là điều quý giá nhất.