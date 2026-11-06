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Bẻ, vặn cổ mạnh khi xoa bóp vai gáy: Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đột quỵ

Vân Anh/VTC News
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Việc tự ý xoa bóp, bấm huyệt, thực hiện các động tác bẻ, vặn cổ mạnh khi đau vai gáy có thể làm lóc tách động mạch cảnh, dẫn đến đột quỵ não, liệt nửa người.

Mới đây, một người đàn ông 39 tuổi (trú tại Phú Thọ) đau đầu, nói khó, giảm trí nhớ và yếu nửa người sau khi đi xoa bóp, bấm huyệt, kéo giãn cột sống cổ tại một cơ sở tư nhân. Tại bệnh viện, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu não do lóc tách động mạch cảnh.

Theo PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, nguyên Giám đốc Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, lóc tách động mạch cảnh có thể liên quan đến chấn thương vùng cổ hoặc xảy ra khi xoay, ngửa cổ quá mạnh và đột ngột.

Bệnh cũng có thể xuất hiện tự phát hoặc liên quan đến một số bất thường thành mạch. Do đó, không thể kết luận mọi trường hợp lóc tách đều do tác động cơ học lên vùng cổ.

Tuy nhiên, việc người dân cứ đau cổ vai gáy là tự đi xoa bóp, bấm huyệt, thực hiện các động tác bẻ, vặn, xoay cổ mạnh… tại các cơ sở không uy tín, người thực hiện không có chứng chỉ hành nghề, không có kiến thức về giải phẫu, thì có thể gặp phải tình trạng như bệnh nhân nói trên.

Ông Cảnh lý giải, trong Đông y, đau vai gáy chủ yếu là do phong hàn thấp xâm nhập, từ đó dẫn đến kinh lạc bị tắc trệ. Bệnh cũng có thể là hậu quả của việc sinh hoạt, vận động sai tư thế... Bản chất của xoa bóp, bấm huyệt là tác động vào hệ thống kinh lạc, lưu thông khí huyết, giúp giảm triệu chứng đau. Do đó, người thực hiện bắt buộc phải có chuyên môn để kiểm soát lực và vị trí tác động phù hợp với từng người bệnh.

Động tác vặn cổ khi xoa bóp vai gáy. (Ảnh minh họa tạo bằng AI)

Chuyên gia cũng nhấn mạnh, việc tác động quá ngưỡng hoặc thô bạo vào vùng cổ, gáy sẽ gây ra nhiều hậu quả, nhẹ thì bị đau nhức, tổn thương phần mềm; nặng thì có thể dẫn tới lóc tách động mạch cổ, gây tai biến mạch máu, nguy hiểm tới tính mạng.

Khi có nhu cầu massage, xoa bóp hoặc tập luyện vùng cổ vai gáy, người dân nên lựa chọn cơ sở uy tín, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Đặc biệt, cần tránh các động tác bẻ, vặn, xoay cổ mạnh hoặc đột ngột khi chưa được thăm khám và tư vấn y tế.

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