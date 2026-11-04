Bé trai gầy trơ xương, ăn cơm nhà như cực hình nhưng vừa cầm miếng gà rán đã ăn ngon đến bật khóc, bác sĩ nói một câu khiến phụ huynh ngỡ ngàng

Một bé trai ở Hà Nam (Trung Quốc) được gia đình đưa đến bệnh viện vì thường xuyên bỏ bữa, ăn uống kém và có dấu hiệu suy dinh dưỡng. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp chứng kiến cậu bé ăn ngon lành một phần gà rán KFC, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân khiến em không muốn ăn cơm ở nhà.

Bé trai ăn uống kém, bác sĩ mua KFC để kiểm tra khẩu vị

Theo truyền thông Trung Quốc, bé trai có thể trạng khá gầy, thường xuyên ăn rất ít và không mấy hào hứng với các bữa ăn tại nhà. Đáng chú ý, mỗi khi ăn, em còn có biểu hiện tương tự như gặp khó khăn khi nuốt, khiến gia đình lo lắng và đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả thăm khám cho thấy cậu bé thực sự bị suy dinh dưỡng, vùng ngực có dấu hiệu lõm nhẹ kiểu ngực gà. Tuy nhiên, các chỉ số kiểm tra khác không ghi nhận bất thường rõ rệt.

Ảnh: HK01

Trong quá trình hỏi bệnh, bác sĩ phát hiện một chi tiết đáng chú ý: Cậu bé vẫn có thể ăn uống bình thường khi sử dụng thức ăn bên ngoài hoặc đồ ăn do người khác chuẩn bị. Theo bác sĩ, nếu trẻ từ chối tất cả các loại thực phẩm, nguyên nhân có thể xuất phát từ vấn đề sức khỏe hoặc tâm lý của chính trẻ. Tuy nhiên, nếu trẻ chỉ không muốn ăn những món được nấu tại nhà thì chưa đủ cơ sở để kết luận trẻ mắc chứng chán ăn.

Để kiểm tra thêm khẩu vị của bệnh nhi, bác sĩ đã nhờ người mua một phần thức ăn KFC cho cậu bé. Kết quả khiến những người có mặt bất ngờ: Em ăn rất ngon miệng, liên tục thưởng thức món ăn và thậm chí còn xúc động đến bật khóc.

Bác sĩ nghi nguyên nhân nằm ở những bữa cơm gia đình

Từ kết quả kiểm tra sức khỏe và phản ứng của cậu bé khi được ăn KFC, bác sĩ nhận định em chưa có biểu hiện rõ ràng của chứng chán ăn. Thay vào đó, nguyên nhân khiến trẻ thường xuyên từ chối ăn uống có thể đơn giản là do không thích hương vị những món ăn gia đình chuẩn bị.

Câu chuyện khiến nhiều người bật cười trước nhận định có phần hài hước của bác sĩ: Có lẽ vấn đề không nằm ở khẩu vị của đứa trẻ, mà ở việc cơm nhà quá khó ăn.

Tuy nhiên, bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh không nên quá lo lắng khi trẻ có biểu hiện kén ăn, nhưng cần chú ý thay đổi thực đơn, đa dạng nguyên liệu và cách chế biến để kích thích vị giác. Cha mẹ cũng có thể điều chỉnh độ mềm, độ thô và kết cấu của thực phẩm, đồng thời cho trẻ có cơ hội lựa chọn món ăn phù hợp.

Đặc biệt, nếu trẻ liên tục nhẹ cân, suy dinh dưỡng hoặc xuất hiện tình trạng khó nuốt, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và đánh giá chuyên môn, thay vì chỉ quy kết đó là biểu hiện kén ăn thông thường.

Nguồn: HK01