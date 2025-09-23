Bé trai Campuchia ho, khó thở 20 ngày không hết: Sang Việt Nam lập tức tìm ra nguyên nhân

Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cho biết bé K.S.R. (13 tháng tuổi, quốc tịch Campuchia) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, tím tái, đã thở máy 2 ngày tại tuyến trước nhưng không cải thiện.

Gia đình cho biết bé R. ho, khò khè gần 20 ngày trước. Bé uống thuốc mua bên ngoài khoảng 18 ngày nhưng không đỡ. Trước khi nhập viện 2 ngày, người nhà thấy em thở mệt, tím môi nên nhập bệnh viện ở Campuchia, sau đó thấy tình trạng trẻ khó thở nhiều, xin chuyển qua Việt Nam nhập viện địa phương ở An Giang.

Tại đây, bé được đặt nội khí quản thở máy 2 ngày, kháng sinh, vận mạch, tình trạng không cải thiện nên chuyển Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố.

Tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận trẻ còn tím trên thở máy, SpO2 chỉ 85 - 92%, phổi ran ẩm 2 bên. Bụng mềm, tràn khí dưới da vùng ngực cổ. X-quang phổi cho thấy viêm xẹp phổi trái, CT scan cho thấy xẹp toàn bộ phổi trái/bít tắc hoàn toàn phế quản gốc trái nghi là dị vật hoặc nút dịch nhầy, tràn khí mô kẽ rốn phổi phải, tràn khí trung thất.

Nguyên nhân được phát hiện

Bệnh nhi nhanh chóng được hội chẩn và tiến hành nội soi hô hấp tại phòng mổ.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố phát hiện dị vật cứng màu nâu đen bít kín phế quản gốc phải, di động theo nhịp thở. Sau đó, ekip đã gắp thành công dị vật ra ngoài, đó là một hạt mãng cầu còn nguyên vẹn.

Dị vật là hạt mãng cầu được các bác sĩ Việt Nam gắp thành công. (Ảnh: Bệnh viện cung cấp)

Sau khi dị vật được lấy ra, đường thở hai bên thông thoáng, trẻ tiếp tục được điều trị viêm phổi tại Khoa Hồi sức tích cực.

Theo các bác sĩ, do hạt mãng cầu trơn và cứng, có thể di chuyển qua lại giữa phế quản trái và phải, nên bé "chịu đựng" được suốt 20 ngày trước khi nguy kịch.

Qua trường hợp này, BSCKII Nguyễn Minh Tiến – Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố cảnh báo, dị vật đường thở là tai nạn nguy hiểm, có thể gây tử vong nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Phụ huynh cần đặc biệt lưu ý:

- Luôn có người giữ, chăm sóc và theo dõi trẻ nhỏ dưới 3 tuổi

- Khi phát hiện trẻ ngậm phải vật lạ trong miệng, hãy bình tĩnh, không gây hốt hoảng, sợ hãi cho trẻ. Tuyệt đối không tự ý dùng tay móc khi không thấy dị vật, vì có thể làm dị vật lọt sâu hơn vào đường thở.

- Đối với trẻ dưới 5 tuổi, các loại trái cây phải lấy hạt ra trước khi cho trẻ ăn. Thịt cá phải lóc xương, lấy tất cả các mảnh vụn xương ra trước khi cho trẻ ăn. Các loại thuốc viên của người lớn phải để xa tầm với của trẻ.