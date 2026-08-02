Bé trai 7 tuổi bất ngờ đột quỵ khi đang đi bơi: Người cha được khen vì đã phát hiện dấu hiệu trong tích tắc, giúp con thoát cửa tử

Hiện bé đã hồi phục hoàn toàn, quay trở lại trường học mà không ghi nhận chậm phát triển hay di chứng đáng kể.

Một ngày vui bên bể bơi của gia đình ở bang Ohio (Mỹ) đã trở thành khoảnh khắc sinh tử khi cậu bé Geno Mueller, khi đó mới 7 tuổi, bất ngờ bị đột quỵ. Điều khiến các bác sĩ sau này đánh giá là "quyết định sự sống còn" chính là việc người cha nhận ra những dấu hiệu bất thường chỉ trong vài giây đầu tiên và lập tức gọi cấp cứu.

Hiện Geno đã hồi phục hoàn toàn, quay trở lại trường học mà không ghi nhận chậm phát triển hay di chứng đáng kể.

Dấu hiệu lạ xuất hiện ngay trước khi xuống hồ bơi

Sự việc xảy ra vào tháng 7 năm ngoái, khi Geno cùng gia đình đi bơi.

Cha của cậu bé, anh Bo Mueller, kể rằng ngay khi con trai bước xuống hồ, anh nhận thấy dáng đi của con không còn bình thường. "Con bước đi loạng choạng. Sau đó tôi nhìn thấy một bên mặt con bị xệ xuống nên lập tức hỏi: 'Gene, con có sao không?'", anh nhớ lại trong chương trình Good Morning America .

Lúc đó, một suy nghĩ vụt qua đầu người cha: "Tôi nghĩ con mình đang bị đột quỵ"; "Con chỉ cử động được một bên tay".

Geno cũng nhanh chóng nhận ra cơ thể mình có điều bất thường.

"Con vẫn chạm được vào bố bằng tay trái, nhưng tay phải thì gần như không điều khiển được" , cậu bé nhớ lại cảm giác lúc đó rất đáng sợ, còn với cha mình thì "thực sự kinh hoàng".

Các nhân viên cứu hộ tại bể bơi lập tức gọi cấp cứu. Geno được trực thăng y tế đưa tới Cleveland Clinic, nơi các bác sĩ tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để lấy cục máu đông trong não.

Ít ai nghĩ trẻ em cũng có thể bị đột quỵ

Đột quỵ ở trẻ em là tình trạng hiếm gặp, nhưng không phải không xảy ra.

Trong trường hợp của Geno, nguy cơ đã tồn tại từ trước do cậu mắc bệnh tim bẩm sinh.

Theo mẹ của Geno, Adrienne Mueller, con trai được đặt máy tạo nhịp tim đầu tiên khi mới khoảng 3 tháng tuổi. Đến gần 3 tuổi, Geno tiếp tục trải qua ca mổ tim hở để sửa van hai lá.

"Chúng tôi từng nghĩ con đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm và sẽ không còn phải đối mặt với những biến cố như thế này nữa" , người mẹ chia sẻ.

Hồi phục hoàn toàn nhờ được cấp cứu kịp thời

Sau ca phẫu thuật cấp cứu và quá trình điều trị, Geno đã hồi phục rất tốt.

Gia đình quyết định chia sẻ câu chuyện đúng vào Tháng nâng cao nhận thức về đột quỵ (tháng 5 tại Mỹ), với mong muốn nhiều người hiểu rằng đột quỵ không chỉ xảy ra ở người cao tuổi mà có thể xuất hiện ở mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em .

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), đột quỵ có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Stroke Research and Treatment cho thấy tỷ lệ đột quỵ ở trẻ em tương đối hiếm, khoảng 13 trường hợp trên 100.000 trẻ .

Tuy nhiên, việc chẩn đoán ở trẻ thường bị chậm trễ vì các triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với nhiều bệnh khác.

Những dấu hiệu không nên bỏ qua

Theo các chuyên gia, trẻ bị đột quỵ có thể xuất hiện một hoặc nhiều biểu hiện như:

Đột ngột mất thăng bằng, đi loạng choạng.

Yếu hoặc tê một bên mặt, tay hoặc chân.

Méo miệng. Nói khó, nói ngọng hoặc khó hiểu lời nói.

Nhìn mờ hoặc mất thị lực đột ngột.

Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân.

CDC khuyến cáo người dân ghi nhớ nguyên tắc BE FAST để nhận biết sớm đột quỵ:

B (Balance): Mất thăng bằng, chóng mặt, đi đứng khó khăn.

E (Eyes): Đột ngột giảm hoặc mất thị lực.

F (Face): Một bên mặt xệ xuống hoặc tê.

A (Arms): Tay hoặc chân yếu, không thể nâng lên bình thường.

S (Speech): Nói khó, nói ngọng hoặc không hiểu lời nói.

T (Time): Gọi cấp cứu ngay lập tức nếu nghi ngờ có dấu hiệu đột quỵ.

Mỗi phút trôi qua đều có thể quyết định khả năng hồi phục

Bác sĩ Kriti Bhayana, chuyên gia thần kinh nhi tại Cleveland Clinic Children's - người trực tiếp điều trị cho Geno - nhấn mạnh rằng thời gian là yếu tố sống còn.

"Mỗi phút không được điều trị đều có thể khiến tế bào não bị tổn thương vĩnh viễn. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa trẻ đến bệnh viện càng nhanh thì cơ hội hồi phục càng cao", bác sĩ nói.

Hiện Geno đã trở lại trường học, sinh hoạt và học tập bình thường mà không ghi nhận chậm phát triển.

Gia đình tin rằng chính sự bình tĩnh của người cha, cùng việc nhận ra các dấu hiệu cảnh báo trong những giây đầu tiên, đã giúp con trai có được cơ hội hồi phục gần như trọn vẹn.