Bé trai 6 tuổi phát hiện "khối u anh em song sinh" trong cổ họng, bác sĩ nghẹt thở cứu sống kịp thời

Tờ SCMP đưa tin, cậu bé tên Xiaoliang đã có biểu hiện bất thường suốt nửa năm qua như ngáy to khi ngủ, ăn uống khó khăn và chỉ nuốt được thức ăn mềm. Nhận thấy con ngày càng kém ăn, người mẹ họ Lưu đã đưa con đi kiểm tra.

Tại bệnh viện địa phương, các bác sĩ phát hiện một khối u kích thước tương đương quả trứng nằm sâu trong cổ họng, nhưng không đủ điều kiện điều trị.

Không chấp nhận bỏ cuộc, gia đình tiếp tục đưa bé đến Bệnh viện Nhi thuộc Đại học Phục Đán (Thượng Hải). Tại đây, sau khi thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng xác định khối u là một dạng u quái (teratoma) - chứa mô mỡ và sụn.

Khối u có kích thước như quả trứng chèn vào cổ họng bé trai.

Do cấu trúc đặc biệt, khối u ban đầu bị ví như một "bào thai song sinh chưa phát triển", khiến nhiều người hiểu lầm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhanh chóng lên tiếng bác bỏ. Theo họ, u quái dù có thể chứa các cấu trúc như tóc, răng hay mô mỡ, nhưng thực chất phát triển từ chính tế bào của bệnh nhân, không phải là "thai song sinh".

Đáng lo ngại, khối u trong cổ họng của Xiaoliang có kích thước lên tới 6,6cm và vẫn tiếp tục phát triển. Nếu không can thiệp kịp thời, nó có thể chặn hoàn toàn đường thở, đe dọa tính mạng. Nguy hiểm hơn, khối u còn bám sát động mạch cảnh - khu vực cực kỳ nhạy cảm, khiến ca phẫu thuật trở nên vô cùng rủi ro.

Trước tình huống này, ekip bác sĩ đã lựa chọn phương pháp phẫu thuật xâm lấn tối thiểu, kéo dài suốt 3 giờ đồng hồ để cắt bỏ khối u thành hai phần. Ca mổ được ví như “cuộc chiến nghẹt thở” khi chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể gây biến chứng nghiêm trọng.

May mắn, ca phẫu thuật đã thành công. Chỉ sau 5 ngày, cậu bé gần như hồi phục hoàn toàn. Người mẹ xúc động chia sẻ, con trai cô đã ăn uống trở lại bình thường, thậm chí còn đòi ăn những món trước đây không thích như bánh bao hấp.

"Thằng bé liên tục kêu đói, muốn ăn đủ thứ. Nhìn con khỏe lại, tôi thực sự biết ơn các bác sĩ", người mẹ nói.

Người mẹ tặng tấm biểu ngữ cảm ơn bác sĩ đã cứu sống con trai 6 tuổi.

Các bác sĩ cũng đưa ra cảnh báo tới phụ huynh: Nếu trẻ có dấu hiệu ngủ ngáy to, thường xuyên thay đổi tư thế khi ngủ hoặc ăn uống khó khăn, cần đưa đi kiểm tra sớm vì đó có thể là dấu hiệu tắc nghẽn đường thở nguy hiểm.

Câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người không khỏi rùng mình khi tưởng tượng: “Giống như có một con người khác đang phát triển bên trong cơ thể vậy!”.

May mắn thay, với sự can thiệp kịp thời của các bác sĩ, cậu bé đã thoát khỏi tình huống nguy hiểm trong gang tấc.