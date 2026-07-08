Bé trai 5 tuổi nôn mửa, sốt cao nguy kịch sau khi ăn món trứng bồi bổ từ bà nội

Trứng bổ dưỡng nhưng không phải cách chế biến nào cũng bổ. Không cẩn thận còn gây nguy hiểm tính mạng vì ngộ độc như trưởng hợp bé trai 5 tuổi dưới đây.

Mới đây, Bệnh viện thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đã tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhi 5 tuổi trong tình trạng nguy kịch. Cậu bé nhập viện với biểu hiện đau bụng dữ dội, nôn mửa thốc tháo và sốt cao co giật liên tục không ngắt. Sau khi tiến hành các xét nghiệm khẩn cấp, các bác sĩ chẩn đoán đứa trẻ bị viêm dạ dày ruột cấp tính mức độ nặng do ngộ độc thực phẩm. Cụ thể hơn là nhiễm khuẩn Salmonella, một loại vi khuẩn đường ruột cực độc.

Bé trai 5 tuổi ngộ độc nguy kịch sau khi ăn trứng chần (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân gây ra vụ ngộ độc này bắt nguồn từ chính bát trứng chần nước sôi do bà nội tự tay chuẩn bị để bồi bổ cho cháu trai. Vụ việc này đã trở thành lời cảnh tỉnh chấn động cho nhiều gia đình về những sai lầm chết người trong phương pháp nấu ăn hay bồ bổ sai cách.

Bi kịch ngộ độc thực phẩm từ tình yêu của bà nội

Vì muốn cháu nội gầy gò được tăng cường dinh dưỡng, người bà lùng mua bằng được loại trứng gà sạch, con so về bồi bổ. Sáng hôm đó, bà đập quả trứng sống vào bát, đun một ấm nước sôi 100 độ C rồi đổ trực tiếp vào, khuấy đều lên cho cháu ăn lòng đào cho mềm ruột, giữ được nhiều dưỡng chất nhất có thể.

Thế nhưng, người bà không hề biết rằng hành vi này đang trực tiếp gây ra một ca ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng cho cháu mình. Chỉ sau 6 tiếng ăn bát trứng chần, vi khuẩn bắt đầu qua thời gian ủ bệnh và bùng phát dữ dội. Cậu bé 5 tuổi ôm bụng khóc thét, nôn mửa ra dịch xanh dịch vàng và tiêu chảy liên tục không ngừng cho đến khi lơ mơ, mất nước sâu do hiện tượng độc tố phát tác.

Đứng trước sự bàng hoàng của gia đình, Tiến sĩ Zhang Yu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc giải thích rằng, nước sôi 100 độ C đổ vào bát trứng ở nhiệt độ phòng sẽ xảy ra hiện tượng giảm nhiệt độ nhanh chóng. Trong khi đó, để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và chặn đứng nguy cơ ngộ độc do nhiễm khuẩn Salmonella, nhiệt độ ở phần lõi của lòng đỏ trứng bắt buộc phải duy trì ít nhất trên 70 độ C liên tục trong nhất 5 phút.

Nước sôi nguội đi quá nhanh sau khi khuấy làm món trứng chần hoàn toàn không đủ độ nóng để khử trùng. Điều này vô tình để xổng toàn bộ vi khuẩn Salmonella vốn có sẵn bên trong quả trứng, biến lòng đỏ thành một ổ mầm bệnh sống sinh sôi dồn dập và tấn công thẳng vào hệ tiêu hóa. Càng nguy hiểm hơn với trẻ nhỏ hay người già, những người miễn dịch yếu và có hệ tiêu hóa kém.

Tốt nhất, không nên ăn trứng chưa chín, nhất là với trẻ em và người già (Ảnh minh họa)

Con đường xâm nhập vô hình của vi khuẩn gây ngộ độc

Tiến sĩ Zhang Yu phân tích sâu, vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây bệnh cực kỳ phổ biến và là thủ phạm hàng đầu dẫn đến các ca ngộ độc cấp tính trong thực phẩm. Trứng gia cầm có thể bị tấn công bởi loại vi khuẩn này qua hai con đường ẩn số mà mắt thường hoàn toàn không thể phát hiện.

Đầu tiên là con đường ngoại sinh, do gà mái thải phân và đẻ trứng qua cùng một đường hậu môn. Vỏ trứng rất dễ bị nhiễm bẩn bởi phân gà bám dính bên ngoài. Các nghiên cứu dịch tễ học về an toàn thực phẩm chống ngộ độc cho thấy có đến 10% bề mặt vỏ trứng ngoài thị trường có chứa mầm bệnh.

Con đường thứ hai nguy hiểm hơn nhiều là nhiễm trùng nội sinh. Nếu chính con gà mái đã bị bệnh, vi khuẩn sẽ tấn công thẳng vào buồng trứng, nằm chực chờ sẵn bên trong lòng đỏ từ trước khi vỏ trứng cứng được hình thành. Do đó, dù vỏ trứng trông có vẻ sạch sẽ, việc ăn trứng sống, trứng lòng đào hay trứng chần qua nước sôi đều khiến đứa trẻ đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm ở mức cao nhất.

Ông cũng đưa ra các dấu hiệu cảnh báo quan trọng khi nhiễm vi khuẩn Salmonella như sau:

Triệu chứng rầm rộ tại hệ tiêu hóa

- Nôn mửa thốc tháo: Người bệnh liên tục buồn nôn và nôn, ở trẻ nhỏ có thể nôn ra cả dịch xanh, dịch vàng vị đắng do dạ dày co thắt quá mạnh.

- Đau bụng dữ dội: Các cơn đau quặn thắt bụng xuất hiện liên tục do vi khuẩn tấn công và làm tổn thương niêm mạc ruột.

- Tiêu chảy liên tục: Đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lỏng, nát, có mùi tanh hoặc đại tiện ra máu, vệt hồng (do niêm mạc ruột bị viêm loét).

Triệu chứng toàn thân do nhiễm độc

- Sốt cao ngùn ngụt: Sốt thường xuất hiện rất nhanh, nhiệt độ cơ thể tăng cao kèm theo cảm giác rét run, ớn lạnh do độc tố của vi khuẩn tràn vào hệ tuần hoàn.

- Mất nước sâu: Do nôn và tiêu chảy quá nhiều, người bệnh sẽ bị khô môi, khát nước dữ dội, tiểu ít hoặc nước tiểu sẫm màu, hốc mắt trũng sâu.

- Kiệt sức, đau đầu: Cơ thể mệt mỏi rã rời, đau đầu âm ỉ, chóng mặt do mất nước và điện giải.

Người lớn hay trẻ em đều có thể bị nhiễm khuẩn Salmonella,từ thực phẩm (Ảnh minh họa)

Lời cảnh báo đanh thép phòng tránh ngộ độc từ chuyên gia y khoa

Đối với người lớn khỏe mạnh, hệ miễn dịch tốt có thể tự chống chọi lại vi khuẩn gây bệnh sau vài ngày. Tuy nhiên, hệ miễn dịch của trẻ em 5 tuổi còn quá non nớt. Tình trạng ngộ độc do vi khuẩn Salmonella ở trẻ nhỏ diễn tiến cực kỳ nhanh và tàn khốc, độc tố thấm vào máu rất dễ biến chứng gây nhiễm trùng huyết và viêm màng não đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Với cậu bé 5 tuổi này, may mắn được đưa đến viện kịp thời trước khi vi khuẩn tấn công vào màng não nên sau 3 ngày điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn của bệnh nhi đã dần ổn định. Cậu bé cắt được cơn sốt cao, ngừng nôn mửa hoàn toàn và có thể húp được vài thìa cháo loãng. Dù đã qua cơn nguy kịch và được xuất viện sau 1 tuần, hệ tiêu hóa của đứa trẻ vẫn bị tổn thương nghiêm trọng và cần rất nhiều thời gian để phục hồi hoàn toàn. Người bà vô cùng hối hận khi biết chỉ vì một bát trứng chần bồi bổ sai cách mà suýt chút nữa đã cướp đi mạng sống của cháu mình.

Để ngăn chặn vi khuẩn gây hại và phòng ngừa tai nạn ngộ độc khi ăn trứng, Tiến sĩ Zhang Yu khuyến cáo các gia đình tuyệt đối không được chủ quan thông qua các quy tắc sau:

- Tuyệt đối không ăn trứng lòng đào: Trứng phải được nấu chín hoàn toàn cho đến khi cả lòng trắng và lòng đỏ đông lại để diệt hết tác nhân gây ngộ độc. Luộc trứng phải duy trì thêm 7 đến 8 phút từ khi nước sôi, hấp trứng sữa phải hấp lửa vừa đủ 10 phút.

- Không lây nhiễm chéo trong nhà bếp: Thớt, dao dùng cắt thịt sống, đập trứng sống phải cách ly hoàn toàn với dụng cụ cắt đồ chín. Vi khuẩn từ vỏ trứng sống bám vào dao thớt hoàn toàn có thể lây sang thức ăn khác và kích hoạt một vụ ngộ độc cấp tính mà không cần hâm nóng lại.

- Bảo quản thực phẩm nghiêm ngặt: Trứng mua về phải cất ngay vào tủ lạnh dưới 4 độ C ở ngăn riêng, không để nhiệt độ phòng để chặn đứng vi khuẩn gây ngộ độc sinh sôi. Thức ăn thừa của trẻ nhỏ phải được luộc lại từ 5 đến 15 phút trước khi cho ăn lại.

Nguồn và ảnh: QQ, The Paper