Bé trai 2 tuổi ngừng tim, phù não vì 1 thứ "không chân" trú ngụ trong phế quản

Theo trang Nanguo Morning Post, bé trai 2 tuổi đã ăn lạc ở nhà và sau đó đột nhiên bị ho dữ dội, môi tím tái và khó thở. Cha mẹ hoảng sợ, ngay lập tức thực hiện phương pháp Heimlich. Mặc dù đứa trẻ đã nôn ra một hạt lạc, nhưng tình trạng của bé không được cải thiện.

Trong cơn hoảng loạn, cha mẹ vội vã đưa con đến bệnh viện địa phương. Khi đến nơi, họ phát hiện đứa trẻ bất tỉnh, không thở và ngừng tim. Nhân viên y tế lập tức tiến hành hô hấp nhân tạo, và sau năm phút, nhịp tim của đứa trẻ trở lại, nhưng đứa trẻ vẫn bất tỉnh và bị co giật từng cơn.

Kết quả chụp CT cho thấy trẻ bị phù não nghiêm trọng, và có thể vẫn còn sót lại mảnh vụn đậu phộng trong phổi. Kết quả xét nghiệm máu thậm chí còn đáng báo động hơn: trẻ bị nhiễm toan, tăng lactate máu và rối loạn chức năng đa cơ quan. Bệnh viện địa phương ngay lập tức chuyển bệnh nhi lên bệnh viện tuyến trên..

"Khi đứa trẻ được đưa vào viện, cháu bất tỉnh, có các triệu chứng như sốt, run tay chân, nhịp tim nhanh, da nổi mẩn khắp người và tay chân lạnh. Đây là một trường hợp điển hình của hội chứng sau ngừng tim", bác sĩ nhớ lại. Sau khi nhập viện, đội ngũ y tế đã lập tức tiến hành nội soi phế quản để lấy dị vật và phát hiện một hạt lạc mắc kẹt ở cửa phế quản chính bên phải của đứa trẻ. May mắn thay, hạt lạc đã được lấy ra nhanh chóng và thành công.

Sau hơn 1 tuần nhập viện, đứa trẻ được cai máy thở, các chỉ số sinh tồn hoàn toàn ổn định và được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt nhi khoa (PICU) sang phòng bệnh nhi thông thường để tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

"Chức năng nhai và nuốt của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn toàn, và chúng cũng rất tò mò, thường xuyên cho mọi thứ vào miệng. Đây là lý do chính khiến thức ăn hoặc vật lạ bị mắc kẹt trong cổ họng", bác sĩ nhắc nhở các bậc phụ huynh. Ông khuyên họ nên giám sát thói quen ăn uống của con mình mọi lúc, tránh cho trẻ ăn đậu phộng nguyên hạt, hạt hướng dương hoặc các loại thực phẩm dễ gây nghẹn khác, và không cho trẻ ăn trong khi chơi. Các vật nhỏ như pin đồ chơi và các bộ phận kim loại cần được cất giữ đúng cách để tránh nuốt phải một cách vô tình.

Đồng thời, các bậc phụ huynh nên học cách thực hiện thủ thuật Heimlich. Nếu trẻ bị tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng, cha mẹ nên lập tức thực hiện các biện pháp sơ cứu và đưa trẻ đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Không được chậm trễ.

Thủ thuật Heimlich là một biện pháp sơ cứu quan trọng khi bị nghẹn. Gần đây, kỹ năng cứu sống này đã được "nâng cấp" và cập nhật, với sự thay đổi đáng chú ý nhất là trình tự các bước thực hiện.

Các hướng dẫn mới khuyến nghị:

- Khi xác định bệnh nhân còn tỉnh táo nhưng bị tắc nghẽn đường thở nghiêm trọng do dị vật (bệnh nhân không nói được, mặt tím tái, không ho được...), trước tiên cần thực hiện năm lần vỗ lưng, sau đó là các động tác đẩy, luân phiên theo chu kỳ này cho đến khi dị vật được đẩy ra ngoài an toàn hoặc bệnh nhân bất tỉnh.

- Nếu bệnh nhân bất tỉnh, hãy lập tức ngừng ấn ngực, chuyển sang hô hấp nhân tạo và gọi cấp cứu.

Ban đầu, thủ thuật Heimlich đề cập cụ thể đến kỹ thuật ấn bụng do bác sĩ người Mỹ Heimlich đề xướng, nhưng dần dần nó trở thành thuật ngữ thông dụng cho "sơ cứu khi bị tắc nghẽn do dị vật".

Trên thực tế, các kỹ thuật sơ cứu tắc nghẽn đường thở bao gồm thủ thuật Heimlich (ấn bụng), ấn lưng, ấn ngực, hồi sức tim phổi... và việc lựa chọn phương pháp nào nên dựa trên tuổi tác, khả năng phản ứng, hoàn cảnh đặc biệt và thể trạng của bệnh nhân.