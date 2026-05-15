HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành được xuất viện

Hải Yến
|

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục chăm sóc.

Ngày 15-5, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM) cho biết sau thời gian được điều trị tích cực, bệnh nhi 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành đã đủ điều kiện xuất viện.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành được xuất viện - Ảnh 1.

Bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Nhi Đồng 1 chụp hình lưu niệm cùng bé trai trước khi xuất viện

Bé trai này được chuyển đến Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ lâu dài.

Trong suốt quá trình điều trị, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã chỉ đạo đội ngũ y - bác sĩ, điều dưỡng cùng Phòng Công tác xã hội đặc biệt quan tâm, phối hợp cùng các cơ quan chức năng bảo đảm quyền lợi tốt nhất cho bé. 

Nhiều tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ bệnh nhi này vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình bạo hành được xuất viện - Ảnh 2.

Sau quá trình điều trị tích cực, bé trai đã đủ điều kiện xuất viện

ThS-BSCK2 Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết tình trạng sức khỏe của bé trai đã ổn định, các tổn thương thể chất cơ bản được kiểm soát tốt. Tinh thần của bé cũng dần cải thiện tích cực hơn. 

Sau khi đánh giá toàn diện, bệnh viện thống nhất cùng các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục xuất viện, bàn giao bé trai cho Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận chăm sóc.

Bé trai sẽ được chuyển về Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM để tiếp tục được chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ lâu dài

Tại đây, bé trai sẽ được bảo đảm môi trường sống an toàn, được chăm sóc dinh dưỡng, theo dõi sức khỏe định kỳ, hỗ trợ tâm lý và có điều kiện phát triển phù hợp.  

Đây cũng là giải pháp cần thiết nhằm bảo vệ bé khỏi nguy cơ tái tổn thương, đồng thời giúp cơ quan chức năng tiếp tục xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

"Điều quan trọng nhất lúc này là bé sẽ được sống trong môi trường an toàn, có sự yêu thương và chăm sóc đúng nghĩa. Chúng tôi hy vọng với sự đồng hành của các cơ quan chức năng và cộng đồng, bé sẽ sớm có một tuổi thơ bình yên hơn" - BS Hương bày tỏ.

Bé trai nêu trên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng chấn thương nghiêm trọng trên cơ thể, nghi do bị bạo hành trong thời gian dài.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã khẩn trương hội chẩn, theo dõi sát và triển khai phác đồ điều trị toàn diện nhằm ổn định sức khỏe thể chất cũng như hỗ trợ tâm lý ban đầu cho bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng đã kích hoạt "Mô hình một cửa" (tiếp nhận và hỗ trợ trẻ em bị bạo hành, xâm hại, bỏ rơi) với trường hợp này.

Thu hồi nước muối nhỏ mắt Natri clorid 0,9% vì không đạt "độ trong": Nguy hiểm ra sao?


Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại