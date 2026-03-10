Bé trai 12 tuổi mắc ung thư trực tràng giai đoạn cuối, bác sĩ: Bố mẹ là "đồng phạm", chiều quá hoá hại con

Sao có thể là ung thư giai đoạn cuối? Con trai tôi mới chỉ 12 tuổi . Đó là những câu hỏi xen lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của một người mẹ ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) trên hành lang khoa ung bướu. Đứa con trai duy nhất của bà vừa nhận kết quả chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối.

Cậu bé vốn được ông bà và bố mẹ cưng chiều hết mực, nhưng chính sự yêu thương thiếu kiểm soát ấy đã đẩy đứa trẻ vào bi kịch không thể quay đầu.

Cậu bé 12 tuổi đã mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Yi-Hsueh Chan (Trung Quốc) kể lại, cậu bé nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội và chảy máu trực tràng. Trước đó nhiều tháng, em đã bị tiêu chảy và sụt cân nhanh chóng, nhưng gia đình chỉ nhầm tưởng con bị viêm dạ dày thông thường nên tự ý mua thuốc tiêu hóa tại nhà. Mãi đến khi đi ngoài ra máu đỏ sẫm mới chịu đưa đi khám.

Sau khi tìm hiểu, bác sĩ chỉ ra chính lối sống và sự chiều chuộng sai lầm của gia đình là "thủ phạm" gián tiếp. Còn thực phẩm cậu bé ăn hàng ngày trong gần 10 năm là "thủ phạm".

Vì chiều con lại thêm bận rộn, bố mẹ đã để cậu bé tự quyết định thực đơn hàng ngày, để con trai ăn bất cứ món gì cậu bé muốn. Vậy là cậu bé ăn uống nhiều năm liền với bữa chính lẫn bữa phụ toàn đồ ăn nhanh, thực phẩm siêu chế biến và thói quen uống trà sữa, nước ngọt thay nước lọc.

3 kiểu chiều con nhưng hại con biến bố mẹ thành "đồng phạm" ung thư đại trực tràng

Qua câu chuyện đau lòng này, các chuyên gia gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách nuôi dạy con của nhiều gia đình hiện đại. Đồng thời cảnh báo đừng mắc 3 sai lầm "chiều con nhưng hại con" của bố mẹ cậu bé 12 tuổi này:

1. Để trẻ uống nước ngọt và trà sữa quá nhiều

Lượng đường khổng lồ trong đồ uống công nghiệp không chỉ gây béo phì mà còn làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột nghiêm trọng. Tình trạng viêm ruột mãn tính kéo dài tạo môi trường lý tưởng cho các tế bào niêm mạc biến đổi cấu trúc, âm thầm hình thành khối u ác tính. Đặc biệt là các khối u tiêu hoá như ung thư đại trực tràng, ung thư dạ dày. Người lớn hay trẻ em đều cần kiểm soát lượng uống, không dùng thay nước lọc.

Ăn uống quá nhiều đồ ngọt, món chiên rán gây hại cho cơ thể, nhất là với trẻ em (Ảnh minh hoạ)

2. Dùng đồ ăn nhanh dầu mỡ và thực phẩm chế biến sẵn là bữa chính

Việc cậu bé này thường xuyên ăn gà rán, khoai tây chiên, mì ăn liền... thay cho bữa ăn chính thời gian dài gây thiếu hụt chất xơ trầm trọng. Chất xơ đóng vai trò như "chổi quét" làm sạch đường ruột, khi thiếu nó thì các chất độc hại từ thực phẩm chiên rán sẽ bám lại trên thành đại trực tràng lâu hơn, đẩy nhanh quá trình ung thư hóa. Chưa kể nó dễ gây tăng cân, rối loạn chuyển hoá.

3. Chủ quan và tự ý dùng thuốc khi trẻ có dấu hiệu tiêu hóa bất thường

Giống như bố mẹ của cậu bé trong câu chuyện trên, nhiều cha mẹ vẫn tin ung thư là bệnh của người già nên bỏ qua các dấu hiệu như thay đổi thói quen đi tiêu hay sụt cân ở trẻ nhỏ. Việc tự điều trị triệu chứng tại nhà mà không đi khám chuyên khoa chính là sai lầm khiến bệnh tình diễn tiến đến mức không thể cứu chữa. Chưa kể, bố mẹ cậu bé kể vì con "sợ bác sĩ" nên chiều con, lúc đầu không muốn ép bé đi khám bệnh. Đây là kiểu chiều sai lầm.

Làm gì để phòng ngừa ung thư đại trực tràng?

Bác sĩ Michael Cecchini, chuyên gia ung thư tại Trung tâm Ung thư Yale (Mỹ) cảnh báo, ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa rõ rệt. Bệnh nhân dưới 35 tuổi mắc ung thư đại trực tràng đã tăng lên mức 12,7% và vẫn đang có xu hướng tăng trung bình 1,7% mỗi năm.

Do đó, việc phòng bệnh cần được thực hiện nghiêm túc ở mọi lứa tuổi, đặc biệt là đối với trẻ em vốn có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện. Quan trọng như:

- Ưu tiên thực phẩm nguyên bản, giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt.

- Hạn chế tối đa thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn và các loại đồ uống có đường công nghiệp.

- Duy trì thói quen vận động ít nhất 30 phút mỗi ngày để tăng cường nhu động ruột.

- Đảm bảo giấc ngủ điều độ để hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả trong việc tầm soát tế bào bất thường.

- Hạ độ tuổi bắt đầu sàng lọc ung thư đại trực tràng và thăm khám sức khoẻ thường xuyên. Đồng thời thực hiện nội soi đại tràng định kỳ 2 năm một lần đối với nhóm đối tượng có nguy cơ cao.

- Theo dõi sát các dấu hiệu phân có máu, chất nhầy hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân ở cả người lớn và trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: TOPick, China News, Sina