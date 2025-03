Bé trai 12 tuổi đột quỵ não khi đang học bài

Bố của bé ra hiệu thuốc gần nhà mua thuốc giảm đau. Khi đang trên đường, anh nhận được cuộc gọi từ gia đình báo cháu bé diễn biến nặng, đau đầu dữ dội, nôn, người mồ hôi đầm đìa. Gia đình đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhà, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn .

Theo PGS.TS Phạm Hồng Đức, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng hôn mê. Qua chụp cắt lớp vi tính tiêm thuốc cản quang, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị vỡ mạch máu não vì dị dạng động tĩnh mạch não bẩm sinh.

Bác sĩ quyết định can thiệp theo hướng nút tắc mạch hoàn toàn dưới hướng dẫn chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA). Phương pháp này giúp loại trừ nguy cơ tái diễn vỡ mạch máu làm tăng nặng tổn thương.

Bác sĩ can thiệp nút tắc mạch dưới hướng dẫn chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA).

Kỹ thuật can thiệp mạch dưới hướng dẫn DSA hiệu quả trong việc xử trí các bệnh lý mạch máu não như dị dạng động tĩnh mạch máu não và phình mạch não, giúp bệnh nhân tránh được các biến chứng xuất huyết nội sọ.

Bệnh nhi 12 tuổi bị đột quỵ kể trên không phải là cá biệt. Đơn vị từng tiếp nhận điều trị cho nhiều trường hợp người trẻ bị đột quỵ. Theo PGS Đức, nếu đột quỵ ở người lớn chủ yếu là do tắc mạch (liên quan đến bệnh lý xơ vữa mạch, bệnh tim rung nhĩ…) và do vỡ phình thì ở trẻ em chủ yếu do vỡ dị dạng động tĩnh mạch bẩm sinh. Biểu hiện triệu chứng của bệnh lý này có thể là đau đầu hoặc động kinh. Tuy nhiên cũng có thể không có triệu chứng, xuất hiện đột ngột do xuất huyết dẫn tới hôn mê.

Trong trường hợp trẻ có biểu hiện đau đầu hay động kinh cần đi khám và chụp cắt lớp vi tính hoặc cộng hưởng từ sọ não. Nếu xác định là có tổn thương dị dạng mạch não, các bác sĩ sẽ đánh giá mức độ tổn thương từ đó đưa ra phương án điều trị tối ưu nhất.