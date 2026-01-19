Bé gái lớp 2 não "bị ăn mòn chục lỗ", chậm chút là rỗng hoàn toàn: Thủ phạm rất phổ biến trong mọi gia đình

Mới đây, một bé gái 6 tuổi ở Trung Quốc bị sốt liên tục suốt 17 ngày, dần rơi vào tình trạng lơ mơ, rối loạn ý thức và được chuyển gấp tới Bệnh viện trực thuộc Đại học Trịnh Châu (Trung Quốc). Kết quả kiểm tra khiến các bác sĩ không khỏi bàng hoàng: trong não của đứa trẻ xuất hiện hơn chục ổ tổn thương lớn nhỏ, giống như bị “gặm nhấm” từng mảng.

Bác sĩ cho biết, nếu đến muộn thêm vài ngày, tổn thương có thể lan rộng đến mức đe dọa trực tiếp tính mạng.

Sau khi chọc hút dịch trong các ổ tổn thương để xét nghiệm, “hung thủ” cuối cùng cũng lộ diện: nấm Aspergillus fumigatus, hay còn gọi là nấm khói.

Theo bác sĩ điều trị, loại nấm này thường ẩn náu trong các không gian ẩm ướt. Trẻ nhỏ vui chơi trong môi trường như vậy có thể hít phải bào tử nấm qua đường hô hấp, sau đó nấm xâm nhập vào máu và di chuyển lên não, gây nhiễm trùng nghiêm trọng.

Các chuyên gia cảnh báo, trong sinh hoạt hằng ngày, gia đình cần mở cửa thông gió thường xuyên, xử lý ngay các vị trí bị ẩm mốc, tuyệt đối không chủ quan vì nấm mốc không chỉ gây dị ứng mà còn có thể dẫn đến hậu quả nặng nề.

Aspergillus là nhóm nấm sợi tồn tại rất phổ biến trong tự nhiên, gồm nhiều loại như nấm khói, nấm vàng, nấm đen. Với người khỏe mạnh, việc hít phải bào tử nấm thường không gây bệnh nghiêm trọng, do hệ miễn dịch có thể loại bỏ chúng. Phản ứng thường gặp nhất chỉ là dị ứng nhẹ.

Tuy nhiên, với một số đối tượng như người có cơ địa dị ứng, bệnh nhân hen suyễn, xơ nang phổi, người suy giảm miễn dịch hoặc trẻ nhỏ, nấm Aspergillus có thể trở thành mối nguy lớn.

Đáng lo ngại là triệu chứng nhiễm nấm không điển hình, dễ nhầm với viêm phổi hoặc lao phổi, khiến việc chẩn đoán bị trì hoãn. Các biểu hiện thường gặp gồm: ho, khạc đờm, sốt kéo dài, tức ngực, đau ngực, khó thở, thậm chí ho ra máu.

Các bác sĩ khuyến cáo, nếu người có miễn dịch yếu xuất hiện sốt không rõ nguyên nhân, kèm dấu hiệu nhiễm trùng đường hô hấp dưới, điều trị kháng sinh phổ rộng không hiệu quả, cần nghĩ đến khả năng nhiễm nấm và đi khám sớm để xác định nguyên nhân.

Nấm mốc thường “ẩn náu” ở đâu trong nhà?

Nhiều gia đình không ngờ rằng, những vị trí rất quen thuộc lại là ổ trú ngụ lý tưởng của nấm mốc.

- Nhà vệ sinh và phòng tắm: các góc tường, khe gạch, vòi nước, rèm tắm, keo silicon dễ sinh mốc nếu ẩm ướt kéo dài. Nên dùng quạt thông gió, lau khô sàn và tường sau khi tắm.

- Tủ lạnh: gioăng cao su cửa tủ dễ phát triển nấm, đặc biệt là nấm Alternaria gây dị ứng. Rau củ còn dính đất cho vào tủ lạnh cũng có thể mang theo bào tử nấm, lây sang thực phẩm khác. Cần vệ sinh tủ định kỳ, tách riêng thực phẩm sống và chín.

- Máy giặt: quần áo giặt xong không lấy ra ngay, hoặc đóng nắp máy giặt ngay sau khi dùng, tạo môi trường lý tưởng cho nấm sinh sôi. Nên vệ sinh lồng giặt thường xuyên, nhất là mùa mưa ẩm.

- Thớt và dụng cụ bếp: thớt gỗ, tre nếu rửa không kỹ, để ẩm rất dễ mốc. Sau khi rửa cần lau khô, xử lý rác nhà bếp kịp thời.

- Phòng ngủ và ban công: ban công trồng cây, phơi đồ thường ẩm; chăn nệm nếu không được phơi nắng, thông gió cũng dễ bị mốc. Nên dùng chế độ hút ẩm của điều hòa, phơi chăn gối định kỳ.

Tổng vệ sinh cuối năm: đừng quên bảo vệ bản thân

Khi dọn dẹp nhà cửa, đặc biệt ở những nơi nghi ngờ có nấm mốc hoặc nhiều bụi, nên đeo khẩu trang để hạn chế hít phải bào tử nấm. Đồng thời giữ vệ sinh cá nhân, tránh tiếp xúc với thực phẩm hoặc đồ vật bị mốc, duy trì môi trường sống khô ráo.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh vai trò của vận động thường xuyên, nâng cao miễn dịch, duy trì lối sống lành mạnh và điều trị tốt các bệnh mạn tính để giảm nguy cơ nhiễm nấm.

Câu chuyện của bé gái 6 tuổi là lời cảnh tỉnh rõ ràng: nấm mốc không chỉ là vấn đề vệ sinh hay dị ứng đơn thuần, mà trong những điều kiện nhất định, có thể trở thành mối đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, đặc biệt với trẻ nhỏ.

Nguồn và ảnh: QQ