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Bé gái khuyết tật 15 tuổi bị xâm hại dẫn tới có thai

Tiền Lê
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Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phối hợp cùng với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai điều tra, xác minh đối tượng xâm hại em R.L.L. bị khuyết tật dẫn đến có thai.

Ngày 4/7, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, qua rà soát , xác minh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11, tỉnh Gia Lai phát hiện em R.L.L (15 tuổi, trú xã Al Bá, Gia Lai) khuyết tật bị xâm hại dẫn đến có thai.

Theo đó, bố của em L. đang chấp hành hình phạt tù, còn mẹ đã mất. L. đang sinh sống cùng bà ngoại 85 tuổi, thuộc hộ nghèo. Cháu có biểu hiện rối loạn tâm thần , thường xuyên bỏ nhà đi lang thang và không có khả năng tự xác định đường về nhà, thuộc trường hợp cần được xem xét hưởng các chế độ trợ giúp xã hội theo quy định của pháp luật.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Ngày 25/5, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 đề nghị Chủ tịch UBND xã Al Bá xem xét, lập hồ sơ hưởng chế độ trợ giúp xã hội đối với cháu L.

Qua đó, Chủ tịch UBND xã Al Bá chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương lập hồ sơ, tổ chức khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và hoàn thiện các thủ tục theo quy định. Trong quá trình lập hồ sơ, cơ quan chức năng bất ngờ phát hiện cháu R.L.L đang mang thai hơn 17 tuần.

Xác định vụ việc có dấu hiệu tội xâm hại tình dục trẻ em, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 11 đã phối hợp cùng với Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai thụ lý tin báo, điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, cháu L. được xác định là người khuyết tật nặng nên các cơ quan có thẩm quyền đã cấp Giấy xác nhận khuyết tật và ban hành các quyết định liên quan đến việc hưởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định.

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