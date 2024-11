Bé gái bị que xiên thịt nướng đâm từ mũi lên hốc mắt

Nạn nhân là bé gái L.G.H. (5 tuổi), ngụ tỉnh Bình Phước . Trước đó, khi đang cầm cây thịt xiên nướng ăn, bé H. không may vấp ngã và bị cây xiên thịt bằng tre đâm xuyên từ hốc mũi lên hố mắt bên phải.

Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện địa phương sơ cứu sau đó tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. BS.Mỹ Hiền cho biết, thời điểm nhập viện que xiên thịt đã bị bẻ gãy đầu ngoài mũi bệnh nhi. Vết thương do dị vật gây ra khiến phần mũi bên phải của trẻ bị chảy máu, mắt phải sưng, đỏ diễn tiến ngày càng nặng.

Sau thăm khám và kiểm tra hình ảnh, các bác sĩ nhận định bệnh nhi không bị tổn thương thần kinh thị giác. Tuy nhiên, dị vật đã gây xuất huyết kết mạc nhãn cầu góc ngoài. Các bác sĩ đã quyết định gây mê cho bệnh nhi và thực hiện thành công thủ thuật lấy cây que xiên thịt ra khỏi cơ thể.

BS.Mỹ Hiền cảnh báo, tai nạn do dị vật đâm xuyên vào cơ thể là tình huống thường gặp ở trẻ. Nguyên nhân của tình trạng trên là do trẻ có thói quen ngậm dụng cụ ăn hoặc đùa giỡn khi ăn. Để tránh nguy hiểm có thể xảy ra, phụ huynh cần cho trẻ dùng những dụng cụ an toàn, phù hợp trong ăn uống, tuyệt đối không để trẻ có thói quen ngậm muỗng, đũa, nĩa hoặc đùa giỡn trong khi ăn.