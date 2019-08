Bé gái bị máy cắt cỏ chém thủng bụng, gia đình dùng kim chỉ thường khâu sống không gây tê

Chấn thương vùng bụng vì lưỡi dao của máy cắt cỏ văng phải

Mới đây, khoa Hồi sức Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận một trường hợp bệnh nhi bị chấn thương nặng vùng bụng do tai nạn máy cắt cỏ.



Gia đình bệnh nhi cho biết, khi đang dùng máy cắt cỏ trong vườn nhà, lưỡi cắt của máy bị gãy văng ra ngoài và đâm vào vùng bụng của bé M. Y.T đang chơi gần đó. Vết thương của bé T khá sâu gây thủng bụng và "lòi ruột" ra ngoài.

Sau đó, gia đình bé đã tự đẩy ruột bé vào và dùng kim chỉ may quần áo ra khâu lại vết thương (khâu sống, không có thuốc tê, giảm đau) rồi mới đưa cháu xuống Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn cấp cứu.

Ngay sau đó, bé T được chuyển tới bệnh viện tuyến trên để được cấp cứu kịp thời.

Bệnh nhi T, được cấp cứu kịp thời, ảnh BVCC.

Cách sơ cứu sai

Ths. BS Đậu Anh Trung - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, bệnh nhân T nhập viện trong tình trạng shock do đau, mất máu quá nhiều.

Bệnh nhi bắt đầu có tình trạng nhiễm độc- nhiễm khuẩn, vết thương vùng mạng sườn phải đã được gia đình tự khâu lại bằng chỉ sinh hoạt.

Ngay lập tức bệnh nhi được hồi sức, truyền máu và được thực hiện mổ cấp cứu.

Tổn thương của bệnh nhi khá nghiêm trọng ở 6 vị trí của ruột non (hỗng tràng). Trong đó, có 2 vị trí gần như đã đứt ngang khẩu kính ruột và một vết thương ở mạch máu mạc treo đại tràng xuống đang chảy máu.

Ổ bụng nhiều máu lẫn dịch ruột. Các bác sĩ đã khâu cầm máu mạc treo đại tràng và cắt phần ruột có tổn thương, nối ruột - tận.

Ca phẫu thuật diễn ra khá thành công, hiện tại sức khỏe của bệnh nhân đã tạm ổn và đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại khoa Hồi sức Ngoại.

Bác sĩ Đậu Anh Trung cho biết thêm, trường hợp của cháu M.Y. T do ở vùng sâu – vùng xa cho nên điều kiện tiếp cận với kiến thức về chăm sóc sức khỏe trẻ em còn nhiều hạn chế. Cho nên gia đình mới dùng kim chỉ may quần áo để khâu lại vết thương.

Cách sơ cứu trên có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng trẻ. Trong trường hợp gặp tai nạn này người dân nên dùng khăn sạch, quần áo sạch để băng lại rồi đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất.