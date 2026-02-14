Bé gái 9 tuổi qua đời vì ung thư, bác sĩ tiết lộ sự thật đáng sợ: Bệnh này THÍCH "tấn công" trẻ em

Sinh nhật tuổi 9 của Mili (Trung Quốc) được tổ chức sớm theo đúng mong ước của cô bé. Trong căn phòng nhỏ phủ đầy bóng bay, em cười rất tươi bên chiếc bánh kem, không ai nghĩ đó lại là lần cuối gia đình được nghe tiếng cười ấy.

Hơn một năm trước, Mili được chẩn đoán mắc u cơ vân ác tính. Những đợt hóa trị dày đặc khiến cơ thể em gầy đi trông thấy. Người mẹ đã cạo trọc mái tóc dài để đồng hành cùng con, biến nỗi đau thành sự can đảm. Hành trình chống ung thư của cô bé từng khiến cộng đồng mạng xúc động, nhiều người gọi em là “chiến binh nhí”.

Thế nhưng chỉ vài ngày sau bữa tiệc sinh nhật, sức khỏe Mili lao dốc nhanh chóng. Cô bé bắt đầu lú lẫn, xuất hiện ảo giác thính giác và thị giác. Trong cơn mệt lả, em nhìn mẹ và hỏi một câu khiến người lớn không cầm được nước mắt: “Mẹ vẫn là mẹ của con chứ?”

Đêm trước khi qua đời, Mili liên tục gọi “Mẹ ơi” trong vô thức. Người mẹ chỉ biết ôm chặt con. Khi tin dữ được đăng tải trên mạng xã hội kèm dòng nhắn nhủ “Mẹ sẽ nhớ con suốt đời” , hàng nghìn người đã để lại lời chia buồn.

Cảnh giác với loại ung thư thích "tấn công" trẻ nhỏ

Sự ra đi của cô bé Mili một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về một căn bệnh nguy hiểm nhưng ít được chú ý: u cơ vân.

U cơ vân (Rhabdomyosarcoma - RMS) là loại sarcoma mô mềm phát sinh từ các tế bào cơ phát triển bất thường. Dù tỷ lệ mắc không cao, thậm chí là loại ung thư hiếm gặp nhưng đây lại là khối u mô mềm ác tính phổ biến nhất ở trẻ em, chiếm khoảng 3,5% các ca ung thư nhi khoa.

Đáng lo ngại, hơn 50% trường hợp xảy ra ở trẻ dưới 10 tuổi. Các chuyên gia cho rằng yếu tố môi trường từ giai đoạn bào thai và đầu đời có thể liên quan đến nguy cơ bệnh. Tuổi cha mẹ cao, mẹ từng tiếp xúc tia X khi mang thai hoặc bất thường về cân nặng lúc sinh cũng được xem là yếu tố rủi ro.

Khối u có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, nhưng thường gặp ở đầu, cổ, tứ chi và hệ tiết niệu - sinh dục. Điều nguy hiểm là giai đoạn đầu bệnh rất dễ bị bỏ qua vì chỉ biểu hiện bằng một khối u không đau.

Khi khối u phát triển, trẻ có thể gặp các dấu hiệu như:

- Xuất hiện cục sưng bất thường

- Nghẹt mũi kéo dài, lồi mắt

- Khó tiểu hoặc rối loạn tiểu tiện

- Đau bụng, táo bón

- Sưng hạch, đau xương khi bệnh tiến triển

Ảnh minh họa

Hiện chưa có biện pháp phòng ngừa đặc hiệu đối với u cơ vân. Tuy nhiên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu tâm khi phát hiện khối u mô mềm ở trẻ và nên đưa trẻ đến cơ sở chuyên khoa càng sớm càng tốt, bởi phát hiện sớm có thể cải thiện đáng kể cơ hội điều trị.

Bi kịch của Mili nhắc rằng ung thư không phải câu chuyện xa vời. Đôi khi, một dấu hiệu tưởng chừng nhỏ bé lại là lời cảnh báo nghiêm túc từ cơ thể. Với trẻ em, sự chú ý kịp thời của cha mẹ có thể chính là ranh giới mong manh giữa hy vọng và mất mát.

Nguồn và ảnh: Finance Sina, Sohu