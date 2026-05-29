Bé gái 8 tuổi nôn ra giun sống cả tháng trời, phụ huynh lo lắng khi bác sĩ chỉ điểm "thủ phạm" ngay trong nhà tắm

Các bác sĩ tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc) vẫn còn nhớ như in cảnh tượng tại phòng khám ngoại trú ngày hôm ấy. Người cha hớt hải bế theo cô con gái 8 tuổi vào viện với gương mặt lo lắng tột độ, trên tay cầm một chiếc cốc chứa vài sinh vật lạ dài khoảng 1 cm vẫn đang ngọ nguậy. Theo lời kể, suốt cả tháng trời qua, cô bé thỉnh thoảng lại nôn ra những con "giun sống" như thế này từ miệng, có lúc lên đến 5 con một lần.

Những sinh vật lạ mà bé gái 8 tuổi nôn ra được ố mẹ mang theo đến bệnh viện

Khi sự thật được phơi bày sau cuộc hội chẩn đa chuyên khoa, phụ huynh của bé mới ngỡ ngàng nhận ra thủ phạm không nằm ở những món ăn vỉa hè mất vệ sinh, mà lại ẩn nấp ngay trong chính phòng tắm của gia đình.

Gia đình cho biết, ban đầu khi thấy con gái nôn ra sinh vật lạ, họ chỉ nghĩ con bị nhiễm giun sán thông thường nên đã tự mua thuốc tẩy giun cho uống. Tuy nhiên, tình trạng hoàn toàn không cải thiện, các sinh vật lạ vẫn tiếp tục xuất hiện trong chất nôn của cô bé.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhi và mẫu sinh vật, các bác sĩ đã chuyển ngay mẫu sinh vật sang Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) thành phố Dương Châu để xét nghiệm chuyên sâu. Kết quả khẳng định những sinh vật này không phải giun sán thông thường, mà chính là ấu trùng của ruồi cống (hay còn gọi là ruồi bướm đêm, bọ cánh lông).

Do ca bệnh liên quan đến loại ấu trùng này cực kỳ ít gặp trong lâm sàng nên rất dễ bị chẩn đoán nhầm. Việc dùng thuốc tẩy giun thông thường hoàn toàn vô tác dụng, bắt buộc các bác sĩ phải sử dụng đến phác đồ điều trị ký sinh trùng đặc hiệu mới có thể giải cứu thành công hệ tiêu hóa cho em bé.

Theo chuyên gia kiểm soát dịch bệnh Hsu Yu-hui (Trung Quốc), con đường lây nhiễm chính của loại ấu trùng này cực kỳ dễ xảy ra trong mùa mưa ẩm khi độ ẩm không khí vượt quá 70%. Ấu trùng ruồi cống theo nguồn nước bám vào bàn chải đánh răng, cốc súc miệng hoặc bắn lên bề mặt đồ dùng khi xả nước bồn cầu. Khi trẻ nhỏ đánh răng, súc miệng hoặc dùng nước phòng tắm, các em đã vô tình nuốt phải chúng vào bụng mà không hề hay biết.

"Ổ vi khuẩn di động" núp bóng côn trùng vô hại trong nhà vệ sinh

Ruồi cống trưởng thành nhìn qua tưởng như vô hại vì chúng không cắn, không hút máu người. Tuy nhiên, toàn bộ vòng đời của loài côn trùng này từ trứng, ấu trùng cho đến khi hóa nhộng đều diễn ra ở những nơi bẩn thỉu nhất: ống thoát nước lavabo, cống thoát sàn, bồn tắm hay thành trong của bồn cầu, đều là những nơi tích tụ vô vàn chất hữu cơ, tóc rụng và cặn bẩn.

Ruồi cống thường xuất hiện trong nhà tắm hoặc những nơi tối ấm, nhiều người tưởng là vô hại (Ảnh minh họa)

Chính vì lớn lên từ môi trường ô nhiễm, cơ thể và hệ tiêu hóa của ruồi cống chứa hàng tá vi khuẩn nguy hiểm như E.coli, tụ cầu vàng và Salmonella. Chỉ cần chúng đậu vào khăn mặt, quần áo, mầm bệnh sẽ bám lại tại đó. Trẻ nhỏ có thói quen đưa tay lên miệng hoặc dụi mắt sau khi chạm vào các vật dụng này sẽ rất dễ bị nhiễm trùng tiêu hóa nghiêm trọng.

Chưa kể, xác ruồi cống khi chết đi và phân hủy thành bụi mịn trong không khí nếu hít phải còn có nguy cơ kích ứng hệ hô hấp, gây viêm mũi dị ứng hoặc hen phế quản ở trẻ em.

Cách triệt tiêu ruồi cống tận gốc để bảo vệ gia đình

Gia đình bệnh nhi thừa nhận phòng tắm của họ đã bị loài côn trùng đen này bủa vây từ rất lâu nhưng không xử lý dứt điểm, vì nghĩ rằng nó không có hại. Em bé cũng thường xuyên tự đánh răng, vệ sinh 1 mình dưới sự giám sát từ xa của bố mẹ, nên việc có ruồi cống xâm nhập vào cơ thể thông qua quá trình này cũng không khó hiểu. Ngay sau khi con gái nhập viện, người bố quyết định gọi cho công ty chuyên xử lý côn trùng để trả lại không gian sạch, an toàn cho cả nhà.

Đương nhiên, bạn cũng có thể tự tay diệt ruồi cống mà không cần tới công ty chuyên nghiệp. Để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong nhà, các chuyên gia khuyến cáo cần thực hiện ngay các biện pháp làm sạch tận gốc với ruồi cống tại nhà như:

- Đánh bật ổ ấu trùng trong đường ống: Đổ hỗn hợp muối và bột nở xuống các lỗ thoát nước, sau đó dội nước nóng trên 60 độ C hoặc dùng dung dịch thuốc tẩy pha loãng. Mẹo này giúp thay đổi độ pH của môi trường và đánh tan màng bám hữu cơ, cắt đứt hoàn toàn nguồn thức ăn của ấu trùng.

- Chặn đường xâm nhập: Lắp đặt nắp chống côn trùng cho tất cả các cống thoát sàn và bịt kín các khe hở quanh đường ống nước.

- Triệt tiêu nơi đọng nước: Giữ cho sàn nhà tắm, bồn rửa luôn khô ráo. Đổ hết nước trong các xô chậu hoặc đĩa lót chậu hoa ngay khi có nước ứ đọng.

Hãy thường xuyên vệ sinh náp cống và các vùng dễ đọng nước, góc khuất trong nhà tắm để bảo vệ sức khỏe gia đình (Ảnh minh họa)

- Diệt ruồi trưởng thành: Dùng vợt điện hoặc phun thuốc có độc tính thấp (có sự tham khảo chuyên gia) ở khu vực cửa thoát nước. Tuyệt đối không dùng tay đập trực tiếp và phải rửa tay bằng xà phòng ngay sau khi tiếp xúc với chúng.

Bác sĩ cũng đưa ra lưu ý đặc biệt, nếu phát hiện sinh vật lạ trong chất nôn hoặc phân, nhất là với trẻ nhỏ, bạn không nên chạm tay trần. Hãy dùng nhíp gắp sinh vật đó cho vào lọ chứa cồn để bảo quản, sau đó mang ngay đến cơ sở y tế để bác sĩ định danh chính xác loại ký sinh trùng và điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Oriental Daily, China Times, QQ