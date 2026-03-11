Bé gái 6 tuổi tử vong nghi do chó dại cắn: BS nói chẳng may bị chó cắn cần làm ngay 1 việc để giữ mạng

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Bình thông tin, trên địa bàn vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi liên quan đến bệnh dại. Nạn nhân là bé C.G.H (SN 2020), trú tại xã Kim Phú. Theo người nhà, vào tháng 12/2025, bé bị chó cắn vào ngón tay nhưng không có ai chứng kiến sự việc. Sau khi bị cắn, cháu không được xử trí vết thương và cũng không được tiêm vắc xin phòng dại. Trong hơn 3 tháng sau đó, cháu bé hoàn toàn không có biểu hiện bất thường.

Tuy nhiên, đến chiều 9/3/2026, cháu xuất hiện các triệu chứng nôn, sủi bọt mép, kích thích nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Minh Hóa với chẩn đoán viêm màng não, chưa loại trừ bệnh dại. Sau đó, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - CuBa Đồng Hới vào lúc 19 giờ 50 phút cùng ngày.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, kích thích, da niêm mạc hồng, bụng mềm, nôn liên tục và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, theo dõi bệnh dại do chó cắn. Cháu được chuyển vào Khoa Hồi sức nhi để tiếp tục điều trị.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút, bệnh nhân xuất hiện các dấu hiệu điển hình của bệnh dại như tăng tiết đờm dãi, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước; đồng tử hai bên giãn 3mm, phản xạ ánh sáng kém, sốt cao liên tục.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, bệnh nhân ngưng thở, ngưng tim. Sau khi được hồi sức, tim đập trở lại nhưng gia đình xin đưa cháu về nhà. Trên đường về, cháu bé đã tử vong.

Những thông tin này khiến người dân vô cùng lo lắng.

Vậy, chẳng may bị chó, mèo cắn thì cần làm gì ngay để cứu lấy chính mình?

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân khi bị chó, mèo hoặc động vật nghi dại cắn cần làm ngay 2 việc: Rửa sạch vết thương và đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn, tiêm vắc xin phòng dại kịp thời, tránh những hậu quả đáng tiếc.

Theo BS Trương Hữu Khanh (Phó chủ tịch thường trực Liên chi hội Truyền nhiễm TPHCM) khẳng định, hiện nay, vắc-xin phòng dại rất hiệu quả, gần như không có trường hợp nào không hiệu quả khi tiêm ngừa đầy đủ.

Chuyên gia khẳng định, nếu không tiêm phòng vắc-xin phòng dại khi bị chó, mèo cắn thì thời gian tử vong rất nhanh, chỉ trong 10 ngày đầu, đa số trong 48 giờ đầu sau khi phát bệnh dại. Nếu có thông tin ở đâu đó chữa được bệnh dại, các nhà khoa học cho rằng đó không phải là bệnh dại.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo CDC Quảng Bình, qua xác minh bước đầu, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nào khác bị con chó nói trên cắn. Đáng chú ý, con chó đã cắn cháu bé hiện vẫn còn sống. Vì vậy, ngành y tế đang tiếp tục phối hợp với lực lượng thú y để theo dõi và xác minh thêm yếu tố dịch tễ.

Về phác đồ tiêm phòng dại, BS Trương Hữu Khanh cho biết, đối với những người chưa bị chó cắn sẽ tiêm 3-5 mũi, nhắc lại sau mỗi chu kỳ 2-5 năm. Thông thường sẽ tiêm 5 mũi. Bệnh nhân tiêm theo phác đồ mũi đầu tiên ngày thứ 5, ngày thứ 7, ngày 14 hoặc ngày 28; tùy theo phác đồ mà nơi tiêm ngừa hướng dẫn.

Có trường hợp bệnh nhân không muốn tiêm đủ mũi. Lúc này, bệnh nhân sẽ được khuyên tiêm 3 mũi trong 3 ngày đầu và theo dõi chó. Nếu chó bình thường, bệnh nhân có thể ngừng không cần tiêm nữa hoặc có thể tiếp tục tiêm thêm 2 mũi để tăng thêm miễn dịch. Tiêm đầy đủ 5 mũi kháng thể có thể bảo vệ cơ thể từ 1-2 năm.

Chuyên gia nhắc nhở thêm, người dân nuôi chó mèo cần tiêm ngừa dại cho vật nuôi, không thả rông chó mèo, hãy rọ mõm chó, tránh trường hợp cắn người khác gây phiền toái. Ngoài ra cần kết hợp tẩy giun, tẩy sán cho chó mèo, không nên nuôi chó quá hung hãn khi nhà có trẻ em.