Bé gái 6 tuổi ngủ 1 mình trên giường 2 mét vẫn kêu chật chội, người mẹ khóc nức nở khi kiểm tra camera

Để rèn luyện tính tự lập cho cô con gái 6 tuổi, chị Lý (sống tại Hà Nam, Trung Quốc) đã chuẩn bị riêng cho con một căn phòng nhỏ. Căn phòng có đầy đủ nội thất trang trí theo ý con, đặc biệt là chiếc giường rộng tới 2 mét để cô bé tha hồ lăn lộn mà không sợ ngã. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của bố mẹ, dạo gần đây cô con gái cứ ngủ dậy là lại nhăn nhó than phiền: “ Mẹ ơi, đêm qua giường chật quá, con không duỗi chân tay được”.

Ảnh minh họa

Ban đầu, chị Lý chỉ bật cười nghĩ con gái đang tìm cớ làm nũng để trốn ngủ riêng. Nhưng khi tình trạng này lặp đi lặp lại suốt nhiều tuần, chị bắt đầu thấy kỳ lạ và quyết định bí mật lắp một chiếc camera giám sát trong phòng con để tìm hiểu sự thật. Để rồi khi mở điện thoại kiểm tra lại đoạn video vào giữa đêm, người mẹ phải lặng đi vài phút rồi bắt đầu bật khóc nức nở.

Bóng đen bí ẩn lúc nửa đêm và tình yêu của người bà

Đoạn camera ghi lại nửa đầu đêm diễn ra hoàn toàn bình thường, cô bé ngủ say sưa bên đống gấu bông của mình. Thế nhưng đến nửa đêm, cánh cửa phòng bỗng nhiên khẽ mở, một bóng người gầy gò, bước đi không vững lặng lẽ tiến vào. Đó không phải ai xa lạ mà chính là mẹ chồng chị Lý, người bà nội đã ngoài 70 tuổi của đứa trẻ.

Bà cụ rón rén leo lên giường, co ro nằm sát mép ngoài để nhường trọn vẹn khoảng trống rộng rãi cho cháu gái. Trong suốt đêm, bà thỉnh thoảng lại tỉnh giấc để kéo chăn, vuốt tóc và trìu mến nhìn theo từng nhịp thở của đứa trẻ. Cho đến tận tờ mờ sáng, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, bà lại lặng lẽ rời đi, trở về căn phòng của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, tim chị Lý thắt lại vì đau nhói và hối hận. Mẹ chồng chị vốn bị chẩn đoán mắc chứng Alzheimer (sa sút trí tuệ) từ một năm trước. Căn bệnh quái ác khiến trí nhớ của bà ngày càng lộn xộn, bà dần quên hết mọi thứ, thậm chí đôi khi không nhận ra cả con trai và con dâu, trở nên khó gần và hay cáu gắt nên tình cảm gia đình không hòa thuận.

Ảnh minh họa

Cũng vì chứng bệnh này, cô con gái nhỏ vào ban ngày cũng trở nên xa cách, sợ hãi và từ chối trò chuyện với bà. Không thể ở gần cháu vào ban ngày, người bà tội nghiệp chỉ còn biết chọn cách lén lút đến bên giường cháu vào ban đêm. Bà có thể quên đi cả thế giới, nhưng bản năng yêu thương và chở che cho đứa cháu từ thuở lọt lòng thì chưa bao giờ biến mất.

Gọi tên 5 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh Alzheimer

Căn bệnh Alzheimer ngày nay không còn là bệnh chỉ gặp ở người già, mặc dù nhóm trên 60 tuổi vẫn chiếm số đông. Bệnh tiến triển âm thầm và thường bị các gia đình nhầm lẫn với hiện tượng đãng trí tuổi già thông thường. Để không bỏ lỡ "giai đoạn vàng" hỗ trợ điều trị, bác sĩ nhắc nhở cần đặc biệt lưu ý đến 5 dấu hiệu nhận biết điển hình của bệnh dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa:

- Hay quên và liên tục hỏi lại một vấn đề: Người bệnh thường quên những thông tin mới tiếp nhận, quên các mốc sự kiện quan trọng hoặc liên tục lặp lại cùng một câu hỏi dù vừa được giải đáp.

- Gặp khó khăn khi thực hiện các công việc quen thuộc: Những thói quen hằng ngày như nấu một món ăn quen thuộc, sử dụng điều khiển tivi, đi chợ hoặc lái xe đến những địa điểm quen bỗng trở nên vô cùng lúng túng và khó khăn.

- Mất phương hướng về thời gian và không gian: Người bệnh không nhớ hôm nay là thứ mấy, đang là mùa nào hoặc bỗng nhiên quên mất lý do tại sao mình lại đang đứng ở địa điểm này, thậm chí bị lạc ngay trên con đường gần nhà.

- Nhầm lẫn vị trí đồ đạc và mất khả năng tìm lại: Họ có thói quen đặt đồ vật vào những nơi rất bất thường (ví dụ để điện thoại vào tủ lạnh, cất ví tiền vào thùng rác) và hoàn toàn không thể nhớ ngược lại các bước để tìm kiếm chúng.

- Thay đổi tâm trạng và tính cách đột ngột: Người mắc Alzheimer rất dễ trở nên bối rối, nghi ngờ, trầm cảm, sợ hãi hoặc lo lắng. Họ có thể lập tức nổi cáu ở những nơi đông người hoặc khi bước ra khỏi "vùng an toàn" quen thuộc của mình.

Làm gì để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer

Sa sút trí tuệ là căn bệnh tiến triển không thể đảo ngược, do đó việc chủ động phòng tránh và phát hiện sớm là cực kỳ quan trọng. Các bác sĩ khuyến cáo nên làm những việc sau càng sớm càng tốt để giảm nguy cơ mắc bệnh:

Để giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer và bảo vệ bộ não khỏe mạnh, việc chủ động thay đổi lối sống đóng vai trò then chốt thông qua 6 biện pháp khoa học sau:

- Tích cực rèn luyện tư duy: Thường xuyên đọc sách, học ngoại ngữ, chơi nhạc cụ hoặc giải ô chữ để kích thích bộ não tạo ra các liên kết thần kinh mới.

Ảnh minh họa

- Vận động thể chất đều đặn: Duy trì ít nhất 150 phút tập thể dục mỗi tuần (đi bộ nhanh, bơi lội, đạp xe) giúp tăng tuần hoàn máu và oxy nuôi dưỡng các tế bào não.

- Ăn uống lành mạnh, khoa học: Ưu tiên chế độ ăn nhiều rau xanh, quả mọng, cá béo giàu Omega-3, các loại hạt và hạn chế tối đa mỡ động vật, đồ ngọt, thực phẩm chế biến sẵn.

- Kiểm soát tốt bệnh lý mạn tính: Thường xuyên theo dõi và ổn định các chỉ số về huyết áp, đường huyết và mỡ máu để tránh gây tổn thương cho hệ mạch máu não.

- Ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng: Đảm bảo giấc ngủ chất lượng từ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm để não bộ thải độc, đồng thời giải tỏa stress bằng cách thiền định hoặc nghe nhạc.

- Bảo vệ đầu và bỏ thói quen xấu: Luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để tránh chấn thương sọ não, tuyệt đối không hút thuốc lá và hạn chế tối đa rượu bia.

Còn về gia đình chị Lý, sau đêm định mệnh ấy, gia đình chị đã quyết định kê thêm một chiếc giường nhỏ ngay cạnh phòng của con gái để bà nội có thể thuận tiện ở gần cháu mà không phải vất vả đi lại lúc nửa đêm. Câu chuyện ngoài cảnh báo về chứng sa sút trí tuệ, còn là một lời nhắc nhở sâu sắc: Người già cũng giống như đứa trẻ, họ luôn khao khát hơi ấm gia đình. Sự thấu hiểu, kiên nhẫn và đồng hành của con cái chính là liều thuốc xoa dịu tốt nhất đối với những tổn thương mà bệnh tật gây ra.

Nguồn và ảnh: Today Line, Sina